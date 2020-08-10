В Минске освободили задержанного оператора канала WarGonzo Владислава Зиздока

Оператор WarGonzo Владислав Зиздок жив, здоров и находится вместе с журналистом Семёном Пеговым в Посольстве России в Минске. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

— Да-да. Оказалось, что мы с ним находились в одном СИЗО, но на разных этажах. В самый последний момент, когда мы должны были уже уезжать, позвонили как раз представители МВД и сообщили, что наш оператор Владислав Зиздок тоже находится здесь, мы его забрали, — рассказал Пегов в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE".

Напомним, ранее стало известно, что ОМОН задержал Пегова и Зиздока, освещавших протесты в белорусской столице после президентских выборов. Притом на кадрах с места происшествия было видно, что Пегов был без сознания и его волокли к милицейскому автозаку. Позже Пегова освободили.