В Минске освободили задержанного оператора канала WarGonzo Владислава Зиздока

Оператор WarGonzo Владислав Зиздок жив, здоров и находится вместе с журналистом Семёном Пеговым в Посольстве России в Минске. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
— Да-да. Оказалось, что мы с ним находились в одном СИЗО, но на разных этажах. В самый последний момент, когда мы должны были уже уезжать, позвонили как раз представители МВД и сообщили, что наш оператор Владислав Зиздок тоже находится здесь, мы его забрали, — рассказал Пегов в эфире Youtube-канала "Соловьёв LIVE".
Напомним, ранее стало известно, что ОМОН задержал Пегова и Зиздока, освещавших протесты в белорусской столице после президентских выборов. Притом на кадрах с места происшествия было видно, что Пегов был без сознания и его волокли к милицейскому автозаку. Позже Пегова освободили.
Опубликовано последнее сообщение оператора WarGonzo перед исчезновением в МинскеПо предварительным данным, он был задержан силовиками вместе с основателем проекта Семёном Пеговым.
Также в Минске были задержаны журналисты Максим Солопов ("Медуза"), Евгений Олейник (Sputnik), Антон Старков и Дмитрий Ласенко. На данный момент освободили всех, кроме Солопова. Ласенко рассказал, что силовики отнеслись к нему "как к скоту".