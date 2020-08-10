"Нашли точки соприкосновения". Журналист Семён Пегов раскрыл подробности задержания в Минске

Российский журналист, основатель канала WarGonzo Семён Пегов раскрыл подробности своего задержания на протестах в Минске. По его словам, сейчас всё нормально. Пегов вместе с коллегами находится в Посольстве России. Журналисты почувствовали себя в безопасности, как только сели в машину с дипломатическими номерами.
— Я потерял сознание. Я не понял, с какой стороны и что прилетело, если честно, потом шишку на голове нащупал. Но в целом в автозаке именно спецы вели себя крайне достойно, нашли общих знакомых, нашли точки соприкосновения. Относились уважительно, отлично пообщались там, в автозаке, — поделился Пегов в эфире "Соловьёв LIVE".
Журналист отметил, что не знает, кто именно его ударил, поскольку снимал всё на камеру Go Pro в центре событий и находился между силовиками и протестующими.
Три стрингера Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" не выходят на связь из МинскаСотрудники видеоагентства находятся под стражей, о судьбе фотокора пока не известно.
Он добавил, что руководство МВД Белоруссии приняло непосредственное участие в освобождении российских сотрудников СМИ.
Ранее стало известно, что в Минске во время ночных беспорядков избили и задержали нескольких российских журналистов. Это Семён Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту". Все четверо вышли на свободу, кроме того, освобождён оператор WarGonzo Владислав Зиздок. Судьба Солопова до сих пор неясна.