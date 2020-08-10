Три стрингера Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" не выходят на связь из Минска

Три стрингера агентства Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалёв не выходят на связь после протестов в Минске.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что стрингеры находятся под арестом с воскресенья.

— Среди них девушка. Связи с ними нет — ни у нас, ни у родственников. Немедленно отпустите! — написала она в своём телеграм-канале.

Илья Питалёв не выходит на связь более пяти часов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на фотослужбу МИА "Россия сегодня". Последний раз контакт с ним был около 17:40, корреспондент собирался идти к стеле на проспекте Победителей.