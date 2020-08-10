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Три стрингера Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" не выходят на связь из Минска

Сотрудники видеоагентства находятся под стражей, о судьбе фотокора пока не известно.

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Фото © Pixabay

Три стрингера агентства Ruptly и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалёв не выходят на связь после протестов в Минске.

Заламывали руки. Задержанный в Минске журналист RT показал фото после освобождения

Придыбайло отвели в автозак, куда к нему позже запихнули ещё одного "нарушителя".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что стрингеры находятся под арестом с воскресенья.

Журналистке прострелили ногу, митингующих избили дубинками. Появились новые кадры разгона протестов в Минске

Задержания продолжаются в разных районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера.

Среди них девушка. Связи с ними нет — ни у нас, ни у родственников. Немедленно отпустите! — написала она в своём телеграм-канале.

Илья Питалёв не выходит на связь более пяти часов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на фотослужбу МИА "Россия сегодня". Последний раз контакт с ним был около 17:40, корреспондент собирался идти к стеле на проспекте Победителей.

Ранее стало известно, что в Минске во время ночных беспорядков избили и задержали нескольких российских журналистов. Это Семён Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту". Все четверо вышли на свободу, кроме того, освобождён оператор WarGonzo Владислав Зиздок. Судьба Солопова до сих пор неясна.

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