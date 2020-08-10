Водители в Минске прямо на дороге включают песню Цоя "Перемен" - видео

В Минске продолжаются протесты после выборов президента страны. Несколько десятков водителей остановили свои автомобили и включили песню группы "Кино" "Перемен" на одной из дорог столицы Белоруссии. Остальные поддерживали их звуковыми сигналами.
"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видеоНесколько человек получили ранения.
Люди на обочинах у метро и в центре города выкрикивают "Беларусь живе".
Ранее диджеи включили песню "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток. Лукашенко назвал их поступок подлым.
Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 9%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.