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Водители в Минске прямо на дороге включают песню Цоя "Перемен" - видео

При этом горожане кричат "Беларусь живе".

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Минске продолжаются протесты после выборов президента страны. Несколько десятков водителей остановили свои автомобили и включили песню группы "Кино" "Перемен" на одной из дорог столицы Белоруссии. Остальные поддерживали их звуковыми сигналами.

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Несколько человек получили ранения.

Люди на обочинах у метро и в центре города выкрикивают "Беларусь живе".

Ранее диджеи включили песню "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток. Лукашенко назвал их поступок подлым.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 9%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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