Водители в Минске прямо на дороге включают песню Цоя "Перемен" - видео

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Минске продолжаются протесты после выборов президента страны. Несколько десятков водителей остановили свои автомобили и включили песню группы "Кино" "Перемен" на одной из дорог столицы Белоруссии. Остальные поддерживали их звуковыми сигналами.

Люди на обочинах у метро и в центре города выкрикивают "Беларусь живе".

Ранее диджеи включили песню "Перемен" на городском мероприятии в Минске и попали под арест на 10 суток. Лукашенко назвал их поступок подлым.