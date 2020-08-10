Штаб Тихановской заявил, что она вышла на связь

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь после сообщений об удержании в Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил её штаб в телеграм-канале "Страна для жизни", который используется для коммуникации с избирателями.

— С ней всё хорошо, — отметили в штабе.