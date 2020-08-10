Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Штаб Тихановской заявил, что она вышла на связь

С политиком всё в порядке.

814
Post cover

Фото © AP / TASS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь после сообщений об удержании в Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил её штаб в телеграм-канале "Страна для жизни", который используется для коммуникации с избирателями.

Штаб Тихановской заявил, что её удерживают в ЦИК

В Центризбиркоме назвали эти сообщения чистым фейком.

С ней всё хорошо, — отметили в штабе.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Сама Тихановская не признаёт предварительные итоги голосования, которые озвучила ЦИК, и считает себя победителем выборов.

Выбор редакции

Loading...