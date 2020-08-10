"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видео

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Возле станции метро "Пушкинская" в центральном районе Минска слышны взрывы, сотрудники силовых ведомств применили светошумовые гранаты. Видео публикует телеграм-канал NEXTA Live.
— Страшно, очень страшно, — говорят за кадром очевидцы, записавшие звуки канонады.
В Бресте началиcь столкновения протестующих с полицией, ОМОН применяет светошумовые гранаты — видеоВ ответ демонстранты забрасывают силовиков бутылками и мусорными баками.
Помощь пострадавшим оказывают медики. Отмечается, что серьёзное ранение получил водитель автобуса.
Журналистке прострелили ногу, митингующих избили дубинками. Появились новые кадры разгона протестов в МинскеЗадержания продолжаются в разных районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.