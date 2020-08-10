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"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видео

Несколько человек получили ранения.

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Видео © Telegram / NEXTA Live

Возле станции метро "Пушкинская" в центральном районе Минска слышны взрывы, сотрудники силовых ведомств применили светошумовые гранаты. Видео публикует телеграм-канал NEXTA Live.

Страшно, очень страшно, — говорят за кадром очевидцы, записавшие звуки канонады.

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В ответ демонстранты забрасывают силовиков бутылками и мусорными баками.

Помощь пострадавшим оказывают медики. Отмечается, что серьёзное ранение получил водитель автобуса.

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Задержания продолжаются в разных районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера.

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