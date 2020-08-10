"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видео

Задержания продолжаются в разных районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера.

Журналистке прострелили ногу, митингующих избили дубинками. Появились новые кадры разгона протестов в Минске Задержания продолжаются в разных районах города, несмотря на то что протестующих меньше, чем вчера.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.