В Минске автомобиль сбил гаишника — видео

Видео © Телеграм-канал Nexta Live
В Минске во время протестов сотрудника ГАИ сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале Nexta Live.
На записи видно, что машина делает разворот и на полной скорости сносит полицейского. Затем правоохранитель поднимается.
"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видеоНесколько человек получили ранения.
Ранее стало известно о первой жертве на протестах в Минске.
Как сообщал Лайф, демонстрации в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.