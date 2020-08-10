В Минске автомобиль сбил гаишника — видео

Как сообщал Лайф, демонстрации в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.