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В Минске автомобиль сбил гаишника — видео

Полицейский поднялся, степень серьёзности полученных им травм уточняется.

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Видео © Телеграм-канал Nexta Live

В Минске во время протестов сотрудника ГАИ сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовано в телеграм-канале Nexta Live.

На записи видно, что машина делает разворот и на полной скорости сносит полицейского. Затем правоохранитель поднимается.

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Несколько человек получили ранения.

Ранее стало известно о первой жертве на протестах в Минске.

Как сообщал Лайф, демонстрации в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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