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"Не туда". В Минске силовики чуть не посадили задержанного в обычный автобус вместо автозака

Правда, они быстро осознали свою оплошность и увели мужчину.

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В Минске сотрудники ОМОН едва не посадили задержанного в обычный автобус вместо автозака, видео опубликовала в "Инстаграме" местная жительница.

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Полицейский поднялся, степень серьёзности полученных им травм уточняется.

Видео на тему "не туда". Как проходят задержания, подписала она ролик.

На кадрах видно, что два силовика ведут мужчину и пытаются затолкать его в открывшиеся двери городского автобуса. Правда, они сразу же осознают оплошность и быстро уводят задержанного.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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