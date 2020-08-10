"Не туда". В Минске силовики чуть не посадили задержанного в обычный автобус вместо автозака

В Минске сотрудники ОМОН едва не посадили задержанного в обычный автобус вместо автозака, видео опубликовала в "Инстаграме" местная жительница.
В Минске автомобиль сбил гаишника — видеоПолицейский поднялся, степень серьёзности полученных им травм уточняется.
— Видео на тему "не туда". Как проходят задержания, — подписала она ролик.
На кадрах видно, что два силовика ведут мужчину и пытаются затолкать его в открывшиеся двери городского автобуса. Правда, они сразу же осознают оплошность и быстро уводят задержанного.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.