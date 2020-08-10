"Не туда". В Минске силовики чуть не посадили задержанного в обычный автобус вместо автозака

В Минске сотрудники ОМОН едва не посадили задержанного в обычный автобус вместо автозака, видео опубликовала в "Инстаграме" местная жительница.

— Видео на тему "не туда". Как проходят задержания, — подписала она ролик.

На кадрах видно, что два силовика ведут мужчину и пытаются затолкать его в открывшиеся двери городского автобуса. Правда, они сразу же осознают оплошность и быстро уводят задержанного.