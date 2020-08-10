У Посольства Белоруссии в Москве задержали одного человека — видео

В Москве на улице Маросейке возле Посольства Белоруссии задержали одного человека, сообщает ТАСС.

Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских и проследовать с ними, после чего демонстранта схватили за руки и за ноги и унесли.

Всего у посольства собралось около 300 человек. Они пели песни и скандировали политические лозунги.

Причины задержания молодого человека пока не известны.