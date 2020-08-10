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У Посольства Белоруссии в Москве задержали одного человека — видео

Мужчина отказался подчиниться требованиям сотрудников полиции.

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Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В Москве на улице Маросейке возле Посольства Белоруссии задержали одного человека, сообщает ТАСС.

Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейских и проследовать с ними, после чего демонстранта схватили за руки и за ноги и унесли.

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В ответ демонстранты забрасывают силовиков бутылками и мусорными баками.

Всего у посольства собралось около 300 человек. Они пели песни и скандировали политические лозунги.

Причины задержания молодого человека пока не известны.

Как сообщал Лайф, предварительные итоги голосования на выборах президента, согласно которым с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко, оппозиция не приняла. Её представители устроили многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протесты возобновились и идут в настоящее время, в центре белорусской столицы продолжаются стычки с силовиками, пострадало несколько человек.

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