"Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт". Захарова прокомментировала действия Лукашенко в отношении России пословицей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до и после проведения выборов.

Ведущий программы "Соловьёв LIVE" спросил у дипломата, как относиться к поведению белорусского лидера, который "грубил России" перед президентскими выборами, а затем "захватил журналистов".

Захарова в своём ответе вспомнила русскую пословицу, которая, по её словам, идеально подходит к данной ситуации.

— Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: "Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт". Я не хочу давать никаких оценок. Есть эксперты, политологи, историки, в конце концов, это тоже историческая ретроспектива, — отметила она.