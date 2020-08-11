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"Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт". Захарова прокомментировала действия Лукашенко в отношении России пословицей

Дипломат отметила, что оценивать поведение белорусского лидера должны политологи, эксперты и историки.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия президента Белоруссии Александра Лукашенко по отношению к России до и после проведения выборов.

Ведущий программы "Соловьёв LIVE" спросил у дипломата, как относиться к поведению белорусского лидера, который "грубил России" перед президентскими выборами, а затем "захватил журналистов".

Захарова в своём ответе вспомнила русскую пословицу, которая, по её словам, идеально подходит к данной ситуации.

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Он заявил, что республика — это окно для РФ в Европу.

Моя бабушка говорила очень хорошую фразу, которую мне потом повторяла моя мама: "Сама себя раба бьёт, что нечисто жнёт". Я не хочу давать никаких оценок. Есть эксперты, политологи, историки, в конце концов, это тоже историческая ретроспектива, — отметила она.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах.

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