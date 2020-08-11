"Случай вопиющий". Избитый Широковым арбитр подаст на него заявление в полицию

Футбольный судья Никита Данченков, избитый экс-игроком сборной России Романом Широковым, подаст на него заявление. Об этом сообщил глава Московской коллегии судей Сергей Французов.

— Я разговаривал с Данченковым, заявление в полицию он пока не подавал, но обязательно это сделает, — приводит слова Французова ТАСС.

Глава коллегии назвал Широкова "персонажем", а его поступок охарактеризовал словом "дикий".

— Взрослому мужику избивать 20-летнего на футбольном поле — у человека что-то с головой. Завтра обязательно будут выводы сделаны, — уточнил он.

По словам президента Московской федерации футбола Сергея Анохина, по данному факту будут проводиться разбирательства. Он отметил, что Данченков рекомендован для обслуживания игр ПФЛ (Профессиональная футбольная лига, третий по силе дивизион России).

— Каких-то футбольных санкций сюда не применишь, так как Роман является обычным гражданином РФ. Случай вопиющий, он не красит ни Романа, ни наш футбол. Мне исключительно жаль об этом говорить, так как с Романом я дружу больше 20 лет. Поэтому очень жаль, что такое произошло, — сказал Анохин.