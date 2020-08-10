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"Знали, на что шли". Как оправдывались арбитры за ошибки в матче "Спартак" — "Сочи"

Раннее отмечалось, что судьи пройдут тесты на полиграфе.

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Василий Казарцев в эфире "Матч ТВ" прокомментировал свою работу в скандальной игре.

Я находился недалеко от штрафной. И тот момент был как на ладони. Я понимаю всю ответственность своего решения. У меня была уверенность, что футболист "Сочи" был первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне, так были основания наказать защитника, это я видел на поле и сказал видеоассистентам, — пояснил он в своё оправдание. — Потом уже я увидел решение в записи. Я понимаю действия видеопомощника, на повторе увидел удар по воротам и ногу Жиго. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не настолько высокая, как я посчитал.

Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным вот таким вот путём. Но это же наша работа, мы знали, на что шли, — признался он.

Он также отметил, что уважает решение Кашшаи об его отстранении от работы в дальнейших матчах.

Арбитр Алексей Еськов, который был ассистентом видеопомощника судьи, так прокомментировал свою работу.

Что касается пенальти, то это неочевидная ситуация. Это непростой эпизод для арбитра. Это больше не пенальти, чем пенальти. У нас есть много семинаров, регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу, — отметил Еськов в эфире телеканала "Матч ТВ". — Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации.

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Напомним, что из-за спорных пенальти "Спартак" упустил домашнюю победу — 2:2.

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