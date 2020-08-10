"Знали, на что шли". Как оправдывались арбитры за ошибки в матче "Спартак" — "Сочи"

Василий Казарцев в эфире "Матч ТВ" прокомментировал свою работу в скандальной игре.

— Я находился недалеко от штрафной. И тот момент был как на ладони. Я понимаю всю ответственность своего решения. У меня была уверенность, что футболист "Сочи" был первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне, так были основания наказать защитника, это я видел на поле и сказал видеоассистентам, — пояснил он в своё оправдание. — Потом уже я увидел решение в записи. Я понимаю действия видеопомощника, на повторе увидел удар по воротам и ногу Жиго. Интенсивность движения Жиго на самом деле была не настолько высокая, как я посчитал.

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Судья Василий Казарцев объяснил, почему назначил второй пенальти в ворота «Спартака». Подробно, обстоятельно, с деталями 🤔



А также рассказал, почему несмотря ни на что показал желтую карточку Александру Соболеву. pic.twitter.com/xnfqSGaXCv — Матч ТВ (@MatchTV) August 10, 2020

— Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным вот таким вот путём. Но это же наша работа, мы знали, на что шли, — признался он.

Он также отметил, что уважает решение Кашшаи об его отстранении от работы в дальнейших матчах.

Арбитр Алексей Еськов, который был ассистентом видеопомощника судьи, так прокомментировал свою работу.

— Что касается пенальти, то это неочевидная ситуация. Это непростой эпизод для арбитра. Это больше не пенальти, чем пенальти. У нас есть много семинаров, регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу, — отметил Еськов в эфире телеканала "Матч ТВ". — Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации.