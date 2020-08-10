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Российская девушка — боец ММА нанесла фанатам сокрушительный удар, примерив крошечное бикини

Спортсменка не стесняется пускать в ход свои женские чары.

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Фото © Instagram / stitchalbu

30-летняя российская девушка — боец ММА молдавского происхождения Александра Албу взволновала подписчиков в "Инстаграме" знойными кадрами, на которых отдыхала от привычных суровых тренировок. Мускулистая красавица расположилась у бассейна, наслаждаясь солнечными лучами.

Фото © Instagram / stitchalbu

Девушка надела крошечное чёрное бикини, которое подчёркивало её эффектные формы, и в считаные секунды из жёсткой "воительницы" превратилась в пленительную соблазнительницу.

Фото © Instagram / stitchalbu

Своей фотосессией Александра нанесла фанатам удар в самое сердце. Они засыпали девушку комплиментами, отмечая, что спортсменка может посостязаться за звание самого горячего бойца в мире.

Ты просто супер

dima__004

Самый горячий боец в мире

noorkillany2

Фото © Instagram / stitchalbu

Сексуальная девушка

ruslanlebusov

Выглядишь невероятно

jonathanrosario608

Александра Албу — боец ММА, одержавшая три победы и потерпевшая два поражения, пишет FightTime. Однако девушка покоряет не только мир спорта, но и пространство соцсетей — в "Инстаграме" на неё уже подписано 73,7 тысячи человек.

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