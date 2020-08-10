Российская девушка — боец ММА нанесла фанатам сокрушительный удар, примерив крошечное бикини

30-летняя российская девушка — боец ММА молдавского происхождения Александра Албу взволновала подписчиков в "Инстаграме" знойными кадрами, на которых отдыхала от привычных суровых тренировок. Мускулистая красавица расположилась у бассейна, наслаждаясь солнечными лучами.

Фото © Instagram / stitchalbu

Девушка надела крошечное чёрное бикини, которое подчёркивало её эффектные формы, и в считаные секунды из жёсткой "воительницы" превратилась в пленительную соблазнительницу.

Фото © Instagram / stitchalbu

Своей фотосессией Александра нанесла фанатам удар в самое сердце. Они засыпали девушку комплиментами, отмечая, что спортсменка может посостязаться за звание самого горячего бойца в мире.

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Фото © Instagram / stitchalbu

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