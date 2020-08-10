Российская девушка — боец ММА нанесла фанатам сокрушительный удар, примерив крошечное бикини

30-летняя российская девушка — боец ММА молдавского происхождения Александра Албу взволновала подписчиков в "Инстаграме" знойными кадрами, на которых отдыхала от привычных суровых тренировок. Мускулистая красавица расположилась у бассейна, наслаждаясь солнечными лучами.
Девушка надела крошечное чёрное бикини, которое подчёркивало её эффектные формы, и в считаные секунды из жёсткой "воительницы" превратилась в пленительную соблазнительницу.
Своей фотосессией Александра нанесла фанатам удар в самое сердце. Они засыпали девушку комплиментами, отмечая, что спортсменка может посостязаться за звание самого горячего бойца в мире.
Ты просто супер
dima__004
Самый горячий боец в мире
noorkillany2
Сексуальная девушка
ruslanlebusov
Выглядишь невероятно
jonathanrosario608
Александра Албу — боец ММА, одержавшая три победы и потерпевшая два поражения, пишет FightTime. Однако девушка покоряет не только мир спорта, но и пространство соцсетей — в "Инстаграме" на неё уже подписано 73,7 тысячи человек.