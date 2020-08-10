Седокова выложила настолько жаркое фото с женихом, что фанаты посоветовали сразу же удалить снимок

37-летняя поп-певица недавно стала невестой, сказав заветное "да" "лучшему мужчине во всей Вселенной" — 28-летнему латвийскому баскетболисту Янису Тимме. Влюблённые наслаждаются поездкой в жаркую Флориду и активно делятся не менее знойными фото. Так, в инстаграме Анны Седоковой появился кадр, который не оставил равнодушными никого из поклонников.

Фото © Instagram / annasedokova

На снимке экс-солистка "ВИА Гры" предстала в чёрном бикини, приняв одну из самых соблазнительных поз. "Секс-бомба" продемонстрировала все свои достоинства, страстно прильнув к полуобнажённому загорелому бойфренду, который хвастался мускулистым торсом, глядя в зеркало.

Фото © Instagram / annasedokova

"— Я сильная, я справлюсь. — Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня. Мистер и миссис Смит", — указала певица в подписи, сравнив себя и бойфренда с героями культового фильма. И фанаты не смогли сдержаться, они отметили, что в восторге от "самой красивой пары", и пожелали влюблённым счастья. По мнению комментаторов, Анна выглядит рядом с высоким и сильным возлюбленным хрупкой и нежной.

Какие Вы классные 👍👍 Аня, вы выглядите максимум на 30 лет 🤗🤗🤗 красотка l.lyubov

Ты с ним прям Дюймовочка salihova84

Фото © Instagram / annasedokova

Однако у части подписчиков знойный кадр вызвал не самые радужные эмоции. Пару критиковали за излишнюю откровенность, а некоторые напомнили, что у баскетболиста остался маленький сын от предыдущего брака, который нуждается в заботе отца.

Двое озабоченных natashakuznecova68

Кроме как тела, показать-то нечего. И то фотошоп в помощь ksyhons