10 фото двойника Пола Уокера из Новосибирска, который стал кумиром всех поклонников "Форсажа"

Знакомые и друзья начали замечать сходство Влада Деморчука и Пола Уокера давно, ещё в детстве, пишет NGS.ru

Фото © Instagram / vlad_o_conner

Но в армии, когда парень подрос и начал щеголять с щетиной, уже вовсе было трудно найти различия, это замечали даже майоры, заставляя его краснеть

Фото © Instagram / vlad_o_conner

Внешность голливудского актёра даже помогла парню получить работу. Он написал в автомастерскую и предложил идею для фотосессии — повторить кадры из "Форсажа"

Фото © Instagram / vlad_o_conner

В мастерской задумка Влада понравилась, а затем после съёмки парень остался там работать на постоянной основе

Фото © Instagram / vlad_o_conner

Так жизнь двойника Пола Уокера связалась с машинами точно так же, как и судьба самого актёра и его культового героя — гонщика и агента ФБР Брайана О'Коннора

Фото © Instagram / vlad_o_conner

Но вечно работать с машинами Влад не планирует. Он мечтает сняться в продолжении "Форсажа" в роли сына Брайана. "Сын вырос, папы нет ─ что-нибудь такое", — рассказывает Влад