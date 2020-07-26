Папа исполнил мечту 8-летней дочери и сразил всех наповал, нарядившись русалкой для фотосессии

Фотограф Дезире Дил из Арканзаса, США, обожает работать с маленькими девочками, ведь они чаще всего хотят стать принцессами или русалочками. Вот и эта малышка не стала исключением: на свой восьмой день рождения девочка пожелала фотосессию в виде русалочки, но с одним условием. Сопровождать её должен был папа, причём не только на съёмку, но и в кадре. К удивлению Дезире, папа, смеясь, согласился, и результат превзошёл все ожидания.
И папе, и дочке выдали яркие хвосты — розовый и бирюзовый, лиф из ракушек и тиары — всё как у настоящих принцесс. Пара плескалась на мелководье, пока фотограф, хихикая, бегала вокруг них с камерой. Своими снимками Дезире поделилась в "Фейсбуке", и её публикация набрала 28 тыс. лайков, 29 тыс. комментариев и 156 тыс. репостов.
Фотограф рассказала, что это был потрясающий день съёмок. Она уверена, что помогла создать папе с дочкой драгоценные воспоминания, которые те будут беречь ещё долгие годы. Она посоветовала побольше времени проводить вот так со своими детьми, ведь они очень быстро вырастают. В комментариях её работу оценили многие пользователи, которые пришли в восторг от снимков.
Здесь прекрасно всё — и папа, и фотографии. Какой прекрасный день рождения!
Оооо, это так прекрасно! Этими фото можно будет её смущать, когда она вырастет! Зато она всегда будет знать, как папа её любит
Какой чудесный папа! Не каждый сможет вот так отбросить свою "мужественность", чтобы поиграть в переодевашки с дочерью. Он такой молодец! Ведь самое главное, чтобы наши малыши были счастливы