Папа исполнил мечту 8-летней дочери и сразил всех наповал, нарядившись русалкой для фотосессии

Фотограф Дезире Дил из Арканзаса, США, обожает работать с маленькими девочками, ведь они чаще всего хотят стать принцессами или русалочками. Вот и эта малышка не стала исключением: на свой восьмой день рождения девочка пожелала фотосессию в виде русалочки, но с одним условием. Сопровождать её должен был папа, причём не только на съёмку, но и в кадре. К удивлению Дезире, папа, смеясь, согласился, и результат превзошёл все ожидания.

Фото © Facebook / Desirae Deal Photography

И папе, и дочке выдали яркие хвосты — розовый и бирюзовый, лиф из ракушек и тиары — всё как у настоящих принцесс. Пара плескалась на мелководье, пока фотограф, хихикая, бегала вокруг них с камерой. Своими снимками Дезире поделилась в "Фейсбуке", и её публикация набрала 28 тыс. лайков, 29 тыс. комментариев и 156 тыс. репостов.

Фото © Facebook / Desirae Deal Photography

Фотограф рассказала, что это был потрясающий день съёмок. Она уверена, что помогла создать папе с дочкой драгоценные воспоминания, которые те будут беречь ещё долгие годы. Она посоветовала побольше времени проводить вот так со своими детьми, ведь они очень быстро вырастают. В комментариях её работу оценили многие пользователи, которые пришли в восторг от снимков.

Фото © Facebook / Desirae Deal Photography

Здесь прекрасно всё — и папа, и фотографии. Какой прекрасный день рождения! Lisa Beck

Оооо, это так прекрасно! Этими фото можно будет её смущать, когда она вырастет! Зато она всегда будет знать, как папа её любит Jadyn Bremer