В Лондоне выставлен на продажу дом, который в ширину меньше автобуса, но цена как за большой особняк

Дом продаётся в районе Ист Далвич на юге Лондона и по праву считается одним из самых узких зданий во всём городе. Большим метражом здание тоже похвастаться не может: на двух этажах всего 53 квадратных метра жилплощади. Учитывая отнюдь не маленькую цену, единственным, что привлекает в этом "доме", остаётся его интерьер.
Изначально пристрой использовался как мастерская с комнатой на втором этаже. Однако в 2004 году его подремонтировали и оформили как отдельный дом. Несмотря на никуда не девшуюся атмосферу гаража, сюда удалось втиснуть две спальни, ванную комнату, кухню и развлекательную зону.
Определённо, плюсом дома является ремонт: минималистичные комнаты, оформленные в современном стиле, а на южной стороне даже есть своего рода веранда. Благодаря светлым тонам и стеклянным окнам и дверям, пропускающим много света, помещение удалось сделать довольно просторным, пишет Metro.
Дом по-настоящему узкий. Для сравнения обычный школьный автобус, который возит британский учеников на занятия, в ширину примерно 2,5 метра. Ширина квартиры — чуть больше 2,4 метра. Несмотря на это, дизайнером удалось создать весьма приятный, а главное — пригодный для жизни дом.