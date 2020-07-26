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В Лондоне выставлен на продажу дом, который в ширину меньше автобуса, но цена как за большой особняк

Недавно на рынке недвижимости Лондона появился весьма странный лот. За 700 тысяч фунтов стерлингов (63 миллиона рублей) покупателям предлагают по сути двухэтажную квартиру, которая в ширину меньше, чем обычный автобус.

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Фото © Instagram / knightfrank

Дом продаётся в районе Ист Далвич на юге Лондона и по праву считается одним из самых узких зданий во всём городе. Большим метражом здание тоже похвастаться не может: на двух этажах всего 53 квадратных метра жилплощади. Учитывая отнюдь не маленькую цену, единственным, что привлекает в этом "доме", остаётся его интерьер.

Фото © Instagram / knightfrank

Изначально пристрой использовался как мастерская с комнатой на втором этаже. Однако в 2004 году его подремонтировали и оформили как отдельный дом. Несмотря на никуда не девшуюся атмосферу гаража, сюда удалось втиснуть две спальни, ванную комнату, кухню и развлекательную зону.

Фото © Instagram / knightfrank

Определённо, плюсом дома является ремонт: минималистичные комнаты, оформленные в современном стиле, а на южной стороне даже есть своего рода веранда. Благодаря светлым тонам и стеклянным окнам и дверям, пропускающим много света, помещение удалось сделать довольно просторным, пишет Metro.

Фото © Instagram / knightfrank

Дом по-настоящему узкий. Для сравнения обычный школьный автобус, который возит британский учеников на занятия, в ширину примерно 2,5 метра. Ширина квартиры — чуть больше 2,4 метра. Несмотря на это, дизайнером удалось создать весьма приятный, а главное — пригодный для жизни дом.

Дом продают почти за 60 млн, но, судя по фото, жить на этой свалке не захотят даже бесплатно

Эта халупа в Нью-Йорке больше напоминает локации из фильмов ужасов. Ремонт там не делали уже давно, и, будем честны, неудивительно, что хозяева хотят избавиться от этого кошмара. Теперь каждый, у кого наберётся 828 888 долларов (58 млн рублей), может его приобрести. Вопрос — зачем?

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