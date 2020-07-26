В Лондоне выставлен на продажу дом, который в ширину меньше автобуса, но цена как за большой особняк

Дом продают почти за 60 млн, но, судя по фото, жить на этой свалке не захотят даже бесплатно Эта халупа в Нью-Йорке больше напоминает локации из фильмов ужасов. Ремонт там не делали уже давно, и, будем честны, неудивительно, что хозяева хотят избавиться от этого кошмара. Теперь каждый, у кого наберётся 828 888 долларов (58 млн рублей), может его приобрести. Вопрос — зачем?