Внук разыграл бабушку, показав фото "страшненького" младенца, и её реакция бесподобна

Недавно на TikTok-профиле stewartmcgonigle_ появился ролик, который тут же стал вирусным. На видео внук Стюарт МакГонигл показывает бабушке фотографию "страшненького" новорождённого, рассказывая, что некая Энни родила ребёнка. Глядя на фотографию, старушка спросила: "Неужели? О боже!", в то время как её лицо скривилось от отвращения. В тот момент она и не подозревала, что всё это время её снимали.

Видео © TikTok / stewartmcgonigle_

Получив желаемую реакцию старушки, шутник заявил, что сейчас её услышали родители новорождённого. Тогда жертва розыгрыша попыталась выйти из неловкой ситуации. Сказать, что у неё это получилось, нельзя. Изменившись в лице, женщина сказала, что девочка просто очаровательная. Однако пранкер не остановился. Он тут же парировал: на самом деле на фото мальчик, заставив бабушку покраснеть в очередной раз.

Кадры из видео © TikTok / stewartmcgonigle_

Конечно, на самом деле никакая Энни мамой не стала и даже не собирается. А фотографию младенца Стюарт просто нашёл в Интернете. Розыгрыш того стоил. Ролик посмотрели почти три сотни тысяч человек, которые чуть не надорвали животы от смеха, пишет Daily Mail.

Я работаю акушеркой, и даже мне это кажется очень смешным! Пользовательница TikTok