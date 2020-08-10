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Арнольд Шварценеггер в 73 года впервые стал дедушкой

Дочь известного актёра родила сына от Криса Пратта.

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Фото © Mega Agency / East News

Дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер, родила ребёнка. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight со ссылкой на брата молодой матери.

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Он призвал делать спортивные упражнения и следить за здоровьем во время эпидемии коронавируса.

Имя и пол малыша звёздные родители пока держат в секрете. Для 30-летней Кэтрин это первый ребёнок. Её муж, актёр Крис Пратт, известный по роли Звёздного Лорда в фильме "Мстители", уже воспитывает 7-летнего сына от брака с актрисой Анной Фэрис.

Пара Пратт–Шварценеггер обвенчалась летом 2019 года в калифорнийском городе Монтесито. О том, что Кэтрин беременна, стало известно в апреле 2020 года.

А ранее Шварценеггер усомнился, что есть кто-то круче, чем он и Клинт Иствуд.

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