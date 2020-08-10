Арнольд Шварценеггер в 73 года впервые стал дедушкой

Дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер, родила ребёнка. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight со ссылкой на брата молодой матери.
Усадьба, внедорожник, штанга. Шварценеггер похвалился своим вариантом самоизоляцииОн призвал делать спортивные упражнения и следить за здоровьем во время эпидемии коронавируса.
Имя и пол малыша звёздные родители пока держат в секрете. Для 30-летней Кэтрин это первый ребёнок. Её муж, актёр Крис Пратт, известный по роли Звёздного Лорда в фильме "Мстители", уже воспитывает 7-летнего сына от брака с актрисой Анной Фэрис.
Пара Пратт–Шварценеггер обвенчалась летом 2019 года в калифорнийском городе Монтесито. О том, что Кэтрин беременна, стало известно в апреле 2020 года.
А ранее Шварценеггер усомнился, что есть кто-то круче, чем он и Клинт Иствуд.