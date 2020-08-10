Жертва "подмосковного Отелло" впервые показала жениха, свадьба с которым состоится в сентябре

Недавно 27-летняя Маргарита Грачёва сообщила подписчикам радостное известие: в сентябре она снова выходит замуж. Несмотря на то что в 2017 году уроженка подмосковного Серпухова стала жертвой супруга-садиста, она не разочаровалась в мужчинах и готова бороться за личное счастье.

Видео © Instagram / margoritka1211

Сейчас Маргарита, перебравшаяся вместе с двумя сыновьями в Санкт-Петербург, активно готовится к торжеству и показала фанатам кадры с предсвадебной фотосессии. Девушка выложила в инстаграм-сториз несколько роликов, на одном из которых оказался её будущий супруг. Красавица брюнетка надела белое платье и джинсовку и, улыбаясь, прильнула к татуированному избраннику. Однако лицо возлюбленного она показать ещё не решилась.

Видео © Instagram / margoritka1211

На другом видео девушка весело кружилась в кадре, завязав два хвостика, и выглядела очень счастливой. Маргарита рассказала, что съёмка заняла шесть часов, однако усталость не сказалась на полученном удовольствии. Тем временем поклонники не устают поздравлять в комментариях свою любимицу, желая, чтобы будущий супруг стал ей поддержкой и опорой.

Фото © Instagram / margoritka1211