"Ушатаю!" Роман Широков избил арбитра во время любительского матча

Видео © Twitter / Дмитрий Егоров

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков на матче любительских команд избил главного арбитра Никиту Данченкова. Футболист ударил его кулаком в лицо, после чего начал ногами добивать упавшего судью. Видео инцидента опубликовал в "Твиттере" корреспондент "Чемпионата" Дмитрий Егоров.

Никита Данченков. Фото © Twitter / Дмитрий Егоров

По словам журналиста, во время нападения Широков кричал арбитру: "Ушатаю так, что забудешь, как тебя зовут". Оттащили его другие игроки, но форвард успел разбить оппоненту лицо. Пострадавшему оказала помощь скорая. Данченков решил зафиксировать факт получения травм, чтобы обратиться в полицию.