Словакия решила выслать трёх российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Словакия готовится к высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Эту информацию подтвердили в МВД страны, сообщает агентство Reuters.
Ранее словацкие СМИ сообщили о высылке трёх российских дипломатов из Словакии. Телеканал Markiza рассказал, что речь идёт о сотрудниках российских спецслужб, а издание aktuality.sk сообщило, что дипломаты были объявлены персонами нон грата ещё 6 августа.
Советник главы "Роскосмоса" Сафронов подозревается в работе на спецслужбы ЧехииПо версии следствия, он был завербован в 2012 году.
Ранее в США военнослужащего ВМС заподозрили в шпионаже в пользу России.