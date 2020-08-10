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Словакия решила выслать трёх российских дипломатов по обвинению в шпионаже

По предварительным данным, они были объявлены персонами нон грата ещё несколько дней назад.

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Фото © Tony Evans

Словакия готовится к высылке российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Эту информацию подтвердили в МВД страны, сообщает агентство Reuters.

Ранее словацкие СМИ сообщили о высылке трёх российских дипломатов из Словакии. Телеканал Markiza рассказал, что речь идёт о сотрудниках российских спецслужб, а издание aktuality.sk сообщило, что дипломаты были объявлены персонами нон грата ещё 6 августа.

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