Ошибки судей и истерика комментатора. Это заговор против "Спартака" или просто весь наш футбол — цирк?

Матч 1-го тура чемпионата России московского "Спартака" против "Сочи" оказался богат на судейские скандалы. Уже на первых минутах встречи арбитр Василий Казарцев подвергся критике. Фанаты осудили его за то, что он показал жёлтую карточку нападающему Александру Соболеву, который после забитого гола снял майку и показал портрет мамы. Женщина скоропостижно скончалась в начале августа, и футболист посвятил ей гол.

Соболева после гола обняли все игроки, поддержали. А судья поступил, конечно, не по-человечески. Уже одно это вызвало бурю обсуждений. Но дальше было больше...

Предупреждать Соболева было ещё большей ошибкой, чем пенальти... Нужно всегда оставаться людьми. Это не написано в футбольных правилах. Это правило жизни. — Cherdantsev (@cherdantsev) August 10, 2020

Судья поставил два пенальти в пользу "Сочи". И если с первым 11-метровым ударом ещё можно было как-то согласиться, то второй на последних минутах встречи вызывает миллион вопросов. Владелец "Спартака" Леонид Федун после игры был на эмоциях и даже заявил, что команда снимается с чемпионата!

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов назвал судейство клоунадой.

— По мне — это судейские ошибки, пусть судья и объяснит. Пусть расскажет нам, миллионам болельщиков, команде. Смеяться хочется над этим, клоунада продолжается, — сказал Газизов после матча.

Конечно, сниматься никто не будет. Это были эмоции, но разбираться "Спартак" намерен. Клуб направит в экспертно-судейскую комиссию РФС письмо по поводу судейства в матче с "Сочи".

— Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без "Спартака" — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно, — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Уже позже в соцсетях "Спартака" сообщили, что сдаваться никто не намерен.

— Молчать не будем. Будем бороться за "Спартак"! Красно-белые, спасибо за мощную поддержку, — такие слова появились в соцсети.

Это, конечно, просто взорвало соцсети. Рэпер ST, который давно болеет за "Спартак", также громко прокомментировал судейство в матче.

— Сезон новый, а судейские решения старые. Позор такому судейству! Как и должно быть стыдно давать жёлтую Соболеву за майку с фото матери! И не надо мне писать про формальности, — написал он у себя в "Инстаграме".

Почётный президент Олимпийского комитета России и болельщик московского "Спартака" Александр Жуков также высказался о матче.

— РФС должен предпринять очень серьёзные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч, — приводит его слова "Р-Спорт". — Всех судей на VAR и Казарцева надо дисквалифицировать пожизненно.

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко призвал уйти в отставку Виктора Кашшаи.

Сам глава Департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что первый пенальти был, а второй назначили ошибочно. Также стало известно, что Казарцева отстранили от работы, а вот в отношении Алексея Еськова будет проведено дополнительное разбирательство. А Нобель Арустамян пишет, что оба арбитра пройдут тесты на полиграфе.

Пока же Казарцев удалил все свои соцсети, потому что там начался настоящий ад...

Зажёг не только судья...

Однако не только судьи стали обсуждаемыми после матча "Спартака". Досталось и комментатору "Матч ТВ" Александру Шмурнову, который, откровенно говоря, поступил непрофессионально. Он устроил настоящую истерику в прямом эфире из-за ошибок судьи против "Спартака". То, что он болеет за красно-белых, все знали давно, но устраивать подобное в эфире и так громко — это очень странно...

Фанаты просто взорвали "Твиттер": "Шмурнов, это за гранью! Надеюсь, РФС или кто там говорящих голов контролирует, отреагируют, Шмурнов?", За что нам всё это", "Какой же Шмурнов невыносимый", "Шмурнов так работу потеряет", "Бедный Шмурнов, у него сейчас инфаркт будет", "Понятно, что это не пенальти, но что себе позволяет Шмурнов? Почему я вообще должен слушать его возмущение?" и т.д.