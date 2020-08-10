"Ювентус" нашёл для Роналду нулевого тренера. Такого не было даже в "Спартаке"

Два года назад Роналду перешёл из "Реала" в "Ювентус" и пообещал фанатам, что поможет туринцам наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Этот трофей не покоряется бьянконери на протяжении последних 24 лет, и ждать придётся ещё как минимум год, ведь в 1/8 финала нынешнего розыгрыша "Юве" проиграл французскому "Лиону" и выбыл из борьбы.

Очевидно, что помочь Роналду исполнить обещание должен правильный тренер. Аллегри и Сарри таковыми стать не смогли. А вот у Зидана в "Реале" получилось. Заманить француза на тренерский мостик "Юве" итальянцам не удалось, и тогда они решили сделать максимально неожиданный и рискованный ход, сделав главным тренером Андреа Пирло.

Пирло, как и Зидана, называют одним из самых гениальных игроков своего поколения. За свою футбольную карьеру он выиграл всё, включая Лигу чемпионов и чемпионат мира. Причём сделал это максимально эпично.

9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом поиграл в PlayStation. А вечером выиграл чемпионат мира Андреа Пирло

Кроме того, Пирло может похвастаться редкой статистикой, ведь в матчах против Криштиану Роналду он чаще выходил победителем: шесть побед против трёх. Так что уважение лидера команды новоиспечённый главный тренер уже заработал. Как говорят инсайдеры, португалец с воодушевлением воспринял новость о назначении Пирло на важный пост. Но так ли оправданна радость Криша?

Андреа Пирло — невероятно харизматичная личность и действительно гениальный игрок. Словом, настоящая легенда мирового футбола. Но есть одна проблема. Он совершенно нулевой тренер!

Пирло завершил игровую карьеру в ноябре 2017 года, немного покайфовал на итальянских виноградниках, а затем отправился на тренерские курсы в одну из самых престижных академий мира — "Коверчано", где учился тренерскому ремеслу вместе со своими бывшими партнёрами по золотой сборной Италии. После базовой итальянец получил лицензию Pro, чтобы иметь право работать главным тренером. Первым местом работы Пирло должен был стать "Ювентус" U-23, но из-за скоропостижного увольнения Маурицио Сарри Андреа получил повышение до главной команды спустя всего неделю в новой должности.

Пирло в роли главного тренера "Ювентуса" — это, безусловно, дикая авантюра. Если кто-то думает, что Зинедин Зидан тоже пришёл к такому ампула с нуля, то это большая ошибка. Француз сначала работал с молодёжной командой "Реала", а затем помогал Карло Анчелотти в качестве ассистента главного тренера. Так что рецепт победы в Лиге чемпионов чуточку сложнее, чем просто иметь в составе Криштиану Роналду. Даже многострадальный "Спартак", над управленческими промашками которого часто откровенно смеются, никогда не назначал на такой ответственный пост человека, совсем не имеющего никакого тренерского опыта. Тот же Массимо Каррера, как мы помним, сначала трудился в качестве помощника.

Во время игровой карьеры Пирло работал с Мацоне, Анчелотти и Конте. Итальянец обещает взять у каждого лучшее и стать одним из лучших тренеров мира.

Я очень рад и польщён тем, что "Ювентус" так уважает меня и доверяет. Готов к этой удивительной возможности! Андреа Пирло

Но, как мы знаем, даже из умнейших игроков не всегда получаются гениальные тренеры. Пример — экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри, который на поле был исключительно хорош, но в тренерском амплуа таких успехов добиться пока не смог. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказывал, что Анри мог откровенно психовать на тренировках и заставлять защитников отбирать у него мяч.

— Тьерри, наверное, ещё не "убил" в себе футболиста. Когда что-то не получалось на тренировках, он много нервничал и кричал, хотя это не стоило того. Анри был очень сильным футболистом, а игроков такого уровня, как он, в "Монако" — максимум Фалькао и Фабрегас. Он пытался выходить на тренировки и показывать, как надо делать, — рассказывал Головин.