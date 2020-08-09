Из-за них подняли пенсионный возраст! Самые крутые деды мирового спорта

Златан Ибрагимович, 38 лет и 10 месяцев

Фото © Twitter / Ibra_official

Зинедин Зидан ушёл из футбола в 34 года, Роналдиньо повесил бутсы на гвоздь, легендарный Пеле перестал играть в 37, Дэвид Бекхэм держался до 38. Златану Ибрагимовичу через два месяца исполнится 39 лет, а он даже не думает уходить из футбола. Причём швед не просто отбывает номер или сидит на скамейке: он всё ещё супертоп!

Когда Ибра уехал в США, многие списали его со счетов, решив, что он отправился доигрывать. Златана такое мнение оскорбило, и он вернулся в Европу, чтобы доказать собственную крутость. И доказал, став самым возрастным футболистом Серии А, забившим 10 голов в сезоне. При этом он настолько взбодрил мёртвый "Милан", что россонери стали самой мощной командой Италии после карантина, обыграли "Ювентус" Роналду и вообще ни разу не проиграли. Конечно, руководство "Милана" после этого просто не могло не предложить ему новый контракт. Златан комментирует ситуацию в своём стиле.

Люди говорят мне, что я стар, что я выдохся, но я только разогреваюсь. Я словно Бенджамин Баттон, только я всегда был молодым, а старым — никогда! Легко смогу играть на том же уровне до 50 лет Златан Ибрагимович Нападающий "Милана"

Роджер Федерер, 39 лет

Фото © Vogue / Courtesy of On / Juergen Teller

Федерера провожают на пенсию последние лет пять. Однако легендарный швейцарский теннисист не собирается заканчивать карьеру даже в 2021 году. Собственно, а зачем? За прошедший сезон 39-летний Роджер заработал больше 100 миллионов долларов, при этом и играл отлично: он всё ещё входит в топ-5 мирового рейтинга. В чём же секрет успеха швейцарца? Помимо невероятного уровня игры сказывается поддержка близких.

Мирка просто отложила в сторону свою карьеру и отлично поддерживала меня. Без неё я бы уже давно завершил карьеру. Но если бы она попросила меня закончить со спортом, я бы так и сделал Роджер Федерер Теннисист

Этот сезон Федереру пришлось досрочно завершить из-за операции, и пока хейтеры в очередной раз пытаются отправить швейцарца на покой, его тренер вспоминает 2016 год. Тогда Роджер тоже получил травму и мало кто верил, что он может вернуться на свой уровень в 35 лет. Какая же это была ошибка.

Фернандо Алонсо, 39 лет

Фото © Twitter / alo_oficial

Алонсо — ещё один ветеран, которому вроде бы уже давно пора отдыхать от ежедневных тренировок и наслаждаться жизнью. Но Фернандо продолжает жить гонками, хоть и не выступает в "Формуле-1" с 2018 года. Но освободившееся время испанец предпочёл проводить не на пляже, а за тяжёлой работой. Стал чемпионом мира в гонках на выносливость, выиграл "24 часа Ле-Мана" и "24 часа Дайтоны". Неслабые такие нагрузки для "пенсионера", не правда ли?

А к 39-му дню рождения Алонсо сделал себе подарок в виде возвращения в "Формулу-1"! Правда, случится это только в следующем сезоне, по ходу которого испанцу исполнится уже 40 лет! Переживает ли испанец по поводу своего солидного возраста? Ни капли! По объёму физических нагрузок он даст фору любому юнцу.

Обычно по утрам я играю в футбол, потом в теннис, потом велотренировки, а вечером занимаюсь картингом. Я нахожусь в отличной форме. Мой возраст? Чепуха. Скорость определяется временем на круге, а не возрастом Фернандо Алонсо Автогонщик

Винс Картер, 43 года и шесть месяцев

Смотрели сериал "Последний танец" про Майкла Джордана и "Чикаго Буллз" 90-х годов? Кажется, что это было невероятно давно. А ведь аккурат после того самого сезона в НБА появился дерзкий данкер по имени Винс Картер. Учитывая его агрессивную манеру игры, эксперты были уверены, что долго не продержится — какой организм вынесет такие нагрузки. Но назло хейтерам Винс превратился в одного из главных старожилов в истории НБА. Просто вдумайтесь: это первый игрок в истории лиги, который выходил на площадку в четырёх десятилетиях!

За 22 сезона в НБА Винс так и не добился главного — титула чемпиона. Но Картеру удалось сделать больше: благодаря своей игре он заставил многих мальчишек и девчонок по всему миру полюбить баскетбол. И на компромиссы в виде статуса запасного ради победы в чемпионате он был не готов — всё из-за любви к игре.

Я просто хотел играть. Понимаете? Да, я мог бы делиться своим опытом и стать невероятным наставником для кого-то, но иногда лучше показывать, чем рассказывать. Я не хотел сидеть на скамейке ради перстня. И думаю, что не справился бы с этим. Я был бы несчастен как игрок, потому что люблю сражаться. Я не могу просто сидеть и смотреть игру Винс Картер Баскетболист

Олимпийский чемпион Сиднея решил, что завершит карьеру после окончания текущего сезона. Но коронавирус немного спутал его карты — и Винс месяц назад окончательно распрощался с баскетболом.

Яромир Ягр, 48 лет и шесть месяцев

Фото © Instagram / jj68jaromirjagr

Возможно, главная действующая машина мирового спорта — это Яромир Ягр. Чешский хоккеист даст прикурить даже Винсу Картеру, ведь он начал рубиться ещё в восьмидесятые! За тридцать с лишним лет игровой карьеры, которая охватила пять десятилетий, Ягр успел стать одной из главных легенд в истории НХЛ, да и в нашем хоккее оставил мощный след, проведя несколько блестящих сезонов за омский "Авангард". А теперь, когда ему уже почти полтинник, рубится в родной Чехии за клуб, которым сам и владеет.

Я ещё не решил, буду ли продолжать играть. Скажу честно, что по отношению к прошлому сезону с моей стороны была недооценка. Я играл с гораздо большим весом, чем должен, — 117 килограммов. Сейчас я стараюсь больше тренироваться. Скорректировал диету — перестал есть сладкое, пытаюсь ограничивать употребление мяса Яромир Ягр Хоккеист