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Село под Саратовом попало под карантин из-за бешеного кота

Все животные в населённом пункте будут провакцинированы.

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Фото © Pixabay

В селе Вязовка Татищевского района Саратовской области ввели карантин после обнаружения бешеного кота. Об этом сказано в постановлении губернатора региона Валерия Радаева.

Отмечается, что больное животное умертвили на территории частного хозяйства. Карантин введён с 6 августа.

В двух районах Москвы объявили карантин по бешенству

До конца сентября на этих территориях запрещены выставки собак и кошек.

Все животные в населённом пункте будут провакцинированы, а в случае обнаружения новых больных их также умертвят, а трупы сожгут.

Ветеринары рекомендовали жителям села употреблять молоко только после пятиминутного кипячения. Территория будет признана благополучной спустя два месяца с последнего случая заболевания животного.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутске на территории пункта передержки было обнаружено более сотни трупов животных. Департамент ветеринарии региона объяснил, что животных усыпили в рамках борьбы с распространением бешенства.

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