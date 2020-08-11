Село под Саратовом попало под карантин из-за бешеного кота

В селе Вязовка Татищевского района Саратовской области ввели карантин после обнаружения бешеного кота. Об этом сказано в постановлении губернатора региона Валерия Радаева.
Отмечается, что больное животное умертвили на территории частного хозяйства. Карантин введён с 6 августа.
В двух районах Москвы объявили карантин по бешенствуДо конца сентября на этих территориях запрещены выставки собак и кошек.
Все животные в населённом пункте будут провакцинированы, а в случае обнаружения новых больных их также умертвят, а трупы сожгут.
Ветеринары рекомендовали жителям села употреблять молоко только после пятиминутного кипячения. Территория будет признана благополучной спустя два месяца с последнего случая заболевания животного.
Ранее Лайф сообщал, что в Якутске на территории пункта передержки было обнаружено более сотни трупов животных. Департамент ветеринарии региона объяснил, что животных усыпили в рамках борьбы с распространением бешенства.