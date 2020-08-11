Протестующие покинули центр Минска, беспорядки завершились — видео

У метро "Спортивная" и универмага "Рига", где происходили наиболее масштабные акции, протестующих удалось разогнать. В центре города дежурят спецслужбы, возле стелы "Минск — город-герой" сосредоточена спецтехника, перекрёстки перекрыты сотрудниками ГАИ.

В настоящее время правоохранительные органы рассеивают последние группировки демонстрантов в городе с использованием светошумовых гранат. Задержанных вывозят в автозаках.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.