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Протестующие покинули центр Минска, беспорядки завершились — видео

Правоохранительные органы рассеивают последние группировки демонстрантов в разных концах города.

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Видео © Соцсети

В Минске завершились беспорядки, демонстранты покинули центр города, сообщает РИА "Новости".

У метро "Спортивная" и универмага "Рига", где происходили наиболее масштабные акции, протестующих удалось разогнать. В центре города дежурят спецслужбы, возле стелы "Минск — город-герой" сосредоточена спецтехника, перекрёстки перекрыты сотрудниками ГАИ.

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ОМОН использует светозвуковые гранаты и слезоточивый газ.

В настоящее время правоохранительные органы рассеивают последние группировки демонстрантов в городе с использованием светошумовых гранат. Задержанных вывозят в автозаках.

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Силовики сносят их, продолжаются задержания.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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