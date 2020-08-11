Огромная пробка и спецтехника. Лайф узнал, что происходит в центре Минска

Центр Минска заблокирован сотрудниками силовых ведомств, на выездах из него стоят вооружённые люди с автоматами и спецтехника.
По информации Лайфа, из-за перекрытий в центре образовалась большая пробка. Люди протестуют, сигналя из автомобилей.
Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади Минска — видеоОМОН использует светозвуковые гранаты и слезоточивый газ.
Также отмечается, что протесты не скоординированы и больше похожи на стихийную забастовку.
Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.