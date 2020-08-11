Огромная пробка и спецтехника. Лайф узнал, что происходит в центре Минска

Центр Минска заблокирован сотрудниками силовых ведомств, на выездах из него стоят вооружённые люди с автоматами и спецтехника.

По информации Лайфа, из-за перекрытий в центре образовалась большая пробка. Люди протестуют, сигналя из автомобилей.

Также отмечается, что протесты не скоординированы и больше похожи на стихийную забастовку.