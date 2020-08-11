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Огромная пробка и спецтехника. Лайф узнал, что происходит в центре Минска

Отмечается, что действия оппозиционеров напоминают стихийную забастовку.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Sergei Grits

Центр Минска заблокирован сотрудниками силовых ведомств, на выездах из него стоят вооружённые люди с автоматами и спецтехника.

По информации Лайфа, из-за перекрытий в центре образовалась большая пробка. Люди протестуют, сигналя из автомобилей.

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ОМОН использует светозвуковые гранаты и слезоточивый газ.

Также отмечается, что протесты не скоординированы и больше похожи на стихийную забастовку.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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