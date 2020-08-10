Дуров сообщил о включении антицензурных инструментов Telegram в Белоруссии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в помощь протестующим в Белоруссии были включены специальные инструменты против цензуры. Об этом он написал в своём твиттере.

— Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там, — отметил Дуров.

При этом он уточнил, что связь в стране по-прежнему нестабильна, а Интернет иногда полностью отключается.