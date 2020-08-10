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Дуров сообщил о включении антицензурных инструментов Telegram в Белоруссии

Интернет в стране работает с перебоями, а иногда полностью отключается.

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Фото © VK / Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в помощь протестующим в Белоруссии были включены специальные инструменты против цензуры. Об этом он написал в своём твиттере.

Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там, — отметил Дуров.

При этом он уточнил, что связь в стране по-прежнему нестабильна, а Интернет иногда полностью отключается.

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Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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