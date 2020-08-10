Дуров сообщил о включении антицензурных инструментов Telegram в Белоруссии

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что в помощь протестующим в Белоруссии были включены специальные инструменты против цензуры. Об этом он написал в своём твиттере.
— Мы включили наши инструменты антицензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там, — отметил Дуров.
При этом он уточнил, что связь в стране по-прежнему нестабильна, а Интернет иногда полностью отключается.
"Это не наша инициатива". Лукашенко объяснил отключения Интернета в стране"Белтелеком" извинился перед гражданами за сбои в работе Сети.
Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.