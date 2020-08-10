Разбитый кирпич и сломанные скамейки. Протестующие в Минске и Полоцке возводят баррикады — видео

Участники акций протеста в Белоруссии продолжают активно строить баррикады в Минске и Полоцке. Уличные заграждения делаются из всего, что попадётся под руку. Видео публикуют в соцсетях местные жители.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно их сносят, а демонстранты бьют кирпич, чтобы осложнить проезд техники. На проспекте Пушкина люди возводят сооружения из скамеек, ОМОН оттесняет протестующих, используя светошумовые гранаты. Задержания продолжаются.

Звуки взрывов и скорой. Лайф публикует видео с минской улицы, где погиб протестующий По данным МВД республики, демонстрант пытался бросить взрывное устройство и погиб.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.