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Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади Минска — видео

ОМОН использует светозвуковые гранаты и слезоточивый газ.

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Видео © Соцсети

В центре Минска у метро "Пушкинская" продолжаются ожесточённые стычки протестующих с силовиками. Правоохранительным органам удалось оттеснить демонстрантов.

Улица Тимирязева перекрыта гражданскими автомобилями, пропускают скорые по тротуару и обратно баррикадируют дороги. На метро "Пушкинская" большие стычки, используют светозвуковые гранаты, на улице режет глаза, потому что используют слезоточивый газ, сообщает с места событий корреспондент Лайфа.

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При этом горожане кричат: "Беларусь живе!"

Также наблюдаются проблемы с Интернетом. Это создаёт некоторые трудности для демонстрантов.

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Несколько человек получили ранения.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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