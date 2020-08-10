Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади Минска — видео

— Улица Тимирязева перекрыта гражданскими автомобилями, пропускают скорые по тротуару и обратно баррикадируют дороги. На метро "Пушкинская" большие стычки, используют светозвуковые гранаты, на улице режет глаза, потому что используют слезоточивый газ, — сообщает с места событий корреспондент Лайфа.

"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видео Несколько человек получили ранения.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.