Силовики оттеснили протестующих с Пушкинской площади Минска — видео

Видео © Соцсети
В центре Минска у метро "Пушкинская" продолжаются ожесточённые стычки протестующих с силовиками. Правоохранительным органам удалось оттеснить демонстрантов.
— Улица Тимирязева перекрыта гражданскими автомобилями, пропускают скорые по тротуару и обратно баррикадируют дороги. На метро "Пушкинская" большие стычки, используют светозвуковые гранаты, на улице режет глаза, потому что используют слезоточивый газ, — сообщает с места событий корреспондент Лайфа.
Водители в Минске прямо на дороге включают песню Цоя "Перемен!" — видеоПри этом горожане кричат: "Беларусь живе!"
Также наблюдаются проблемы с Интернетом. Это создаёт некоторые трудности для демонстрантов.
"Очень страшно". В Минске у метро "Пушкинская" слышны взрывы — видеоНесколько человек получили ранения.
Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.