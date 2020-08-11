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Автомобиль протаранил толпу омоновцев в Минске — видео

Это уже не первый подобный инцидент в белорусской столице за последние часы.

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Видео © Соцсети

На одной из улиц Минска ещё один автомобиль въехал в толпу сотрудников силовых ведомств. Видео опубликовано в социальных сетях.

На записи видно, что машина, прибавив скорости, проезжает сквозь собравшихся правоохранителей. Кто-то из них пытается закрыться щитом, а другие — остановить водителя с помощью брошенной светошумовой гранаты.

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Мужчина поднялся, степень серьёзности полученных им травм уточняется.

Данных о полученных полицейскими травм не приводится.

Напомним, демонстрации в белорусской столице начались после опубликования данных президентских выборов. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 10%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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