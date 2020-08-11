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В Бресте толпа протестующих напала на милицейскую машину, пытаясь "отбить" задержанных — видео

Автомобиль резко уехал с места происшествия, чем вызвал одобрение демонстрантов.

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Видео © Соцсети

В Бресте толпа протестующих напала на милицейский автомобиль, пытаясь отбить задержанных, находившихся внутри. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что несколько десятков демонстрантов подбегают к машине, начинают пинать её и раскачивать. Затем автомобиль резко стартует с места, демонстранты встречают это аплодисментами и свистом.

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Это уже не первый подобный инцидент в белорусской столице за последние часы.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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