В Бресте толпа протестующих напала на милицейскую машину, пытаясь "отбить" задержанных — видео

На кадрах видно, что несколько десятков демонстрантов подбегают к машине, начинают пинать её и раскачивать. Затем автомобиль резко стартует с места, демонстранты встречают это аплодисментами и свистом.

Это уже не первый подобный инцидент в белорусской столице за последние часы.

Автомобиль протаранил толпу омоновцев в Минске — видео Это уже не первый подобный инцидент в белорусской столице за последние часы.

Напомним, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко стал абсолютным лидером голосования, набрав более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская получила около 10%. Но сторонники оппозиции оказались не согласны с такими итогами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.