Книга "Восстание масс" стала самой популярной в Белоруссии

Электронное издание трактата испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета "Восстание масс" заняло первое место по продажам в Белоруссии летом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании "Литрес".

Второе место заняла аудиокнига американского нейробиолога Джо Диспензы "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели", третье — произведение Бориса Акунина "Просто Маса".

Продажи работы Ортеги-и-Гассета по сравнению с периодом с апреля по май выросли в 104 раза. Пик покупательского спроса пришёлся на 24 июня — 24% от общего числа продаж. В трактате автор впервые в истории западной философии изложил принципы устройства массового общества. Книга была опубликована в 1930 году. На русском языке она появилась спустя 60 лет.

Также в топ-10 вошли знаменитая антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", "Sapiens. Краткая история человечества" израильтянина Юваля Ноя Харари, "Подсознание может всё!" канадского писателя Джона Кехо и другие книги.