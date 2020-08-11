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"Кто-то с жиру бесится". Подписчики раскритиковали Киркорова за покупку кроссовок за миллион рублей

Но нашлись и те, кто поддержал его образ.

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Фото © Instagram / fkirkorov

Народный артист России Филипп Киркоров похвастался в "Инстаграме" новыми кроссовками из коллаборации Air Dior х Nike Jordan. На фото певец снимает себя в зеркало в магазине, держа в руках пакет с новинкой. По его словам, это 5944-я пара в коллекции.

Наконец-то они ко мне попали, — отметил Киркоров.

На частном самолёте в шикарный отель. Киркоров с детьми улетел в Грецию

Певец написал в соцсетях, что мир полон соблазнов.

Из приложенного к посту скриншота следует, что изначально кроссовки стоили около 150 тысяч рублей, однако из-за того, что всего в коллекции выпустили 15 тысяч пар, пять тысяч из которых ушли постоянным клиентам, их стоимость на перепродаже доходит до миллиона рублей.

Фото © Instagram / fkirkorov

Подписчики Киркорова не оценили его покупку и посчитали, что певец хвастается.

К чему этот коллапс, хвастовство или кто-то с жиру бесится

oxanaalexndrovna

Молодец, Филипп Бедросович, спасли пару кроссовок! Я вот спасаю кошек и щенят

mirskaya_alevtina

Галоши

levkov_063

С ума сошли, что ли?

tatiana_pleshanova_

Но нашлись и те, кто встал на сторону народного артиста.

Не завидуйте! Не нужно считать чужие деньги!

jorik_objorik151

Самый гламурный мужчина в мире

Ulyana82

Ранее Лайф сообщал, что кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за 560 тысяч долларов.

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