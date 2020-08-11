"Кто-то с жиру бесится". Подписчики раскритиковали Киркорова за покупку кроссовок за миллион рублей

Народный артист России Филипп Киркоров похвастался в "Инстаграме" новыми кроссовками из коллаборации Air Dior х Nike Jordan. На фото певец снимает себя в зеркало в магазине, держа в руках пакет с новинкой. По его словам, это 5944-я пара в коллекции.
— Наконец-то они ко мне попали, — отметил Киркоров.
На частном самолёте в шикарный отель. Киркоров с детьми улетел в ГрециюПевец написал в соцсетях, что мир полон соблазнов.
Из приложенного к посту скриншота следует, что изначально кроссовки стоили около 150 тысяч рублей, однако из-за того, что всего в коллекции выпустили 15 тысяч пар, пять тысяч из которых ушли постоянным клиентам, их стоимость на перепродаже доходит до миллиона рублей.
Фото © Instagram / fkirkorov
Подписчики Киркорова не оценили его покупку и посчитали, что певец хвастается.
К чему этот коллапс, хвастовство или кто-то с жиру бесится
oxanaalexndrovna
Молодец, Филипп Бедросович, спасли пару кроссовок! Я вот спасаю кошек и щенят
mirskaya_alevtina
Галоши
levkov_063
С ума сошли, что ли?
tatiana_pleshanova_
Но нашлись и те, кто встал на сторону народного артиста.
Не завидуйте! Не нужно считать чужие деньги!
jorik_objorik151
Самый гламурный мужчина в мире
Ulyana82
Ранее Лайф сообщал, что кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона за 560 тысяч долларов.