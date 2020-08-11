Задержания, взрывы и баррикады. Как прошла вторая ночь протестов в Белоруссии — видео

В Белоруссии прошла вторая ночь протестов, разгоревшихся после президентских выборов. Демонстранты вступали в стычки с силовиками, строили баррикады, забрасывали милиционеров фейерверками и коктейлями Молотова. Те в ответ применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Ожесточённая борьба в Минске и других городах продолжалась несколько часов.

Сбор протестующих был намечен на 19:00 понедельника. Много людей собралось в районе стелы "Минск - город-герой. Милиция призывали их разойтись. Движение было перекрыто, пропускали только автобусы и спецтранспорт.

Видео © Соцсети

Затем начались стычки. Милиционеры применили светошумовые гранаты, начали теснить и задерживать особо активных протестующих.

Видео © Соцсети

Автовладельцы перекрыли дороги, двигаясь колоннами по проезжей части и мешая движению спецтранспорта. Они сигналили в поддержку пешей толпе.

Видео © Соцсети

В центре Минска демонстранты начали серьёзное противостояние в районе метро "Пушкинская". Один из протестующих попытался применить бросить в милиционеров взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Мужчина погиб. ОМОН применил слезоточивый газ и резиновые пули, несколько человек получили травмы, в том числе был серьёзно ранен светошумовой гранатой водитель автобуса.

Видео © Соцсети

Протестующие в ответ начали бросать в силовиков самодельные "коктейли Молотова" и обстреливать их из фейерверков.

Видео © Соцсети

На улицах демонстранты начали возводить баррикады из подручных материалов: скамеек, мусорных баков, досок и битого кирпича. Силовики сносили их, но заграждения вырастали снова.

Видео © Соцсети

Столкновения шли всю ночь, ОМОН и спецназ применили слезоточивый газ, несколько часов подряд в Минске слышались взрывы и продолжались задержания с применением грубой физической силы.

Видео © Соцсети

Около трёх часов ночи протесты начали утихать, сотрудникам спецслужб удалось взять под контроль центр Минска, в разных частях ещё около часа слышались взрывы, демонстрантов увозили в автозаках.

Видео © Соцсети