Стабильность из-под палки. Что происходит на фондовом рынке

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Как это событие скажется на экономике страны, облигациях и акциях местных компаний?

Как правило, выборы президента в той или иной стране отражаются и на фондовом рынке. Акции компаний государства могут как резко взлететь в цене, так и упасть. Сейчас состоялись президентские выборы в Белоруссии, но про фондовый рынок этой страны в России мало что известно. При этом интерес российских инвесторов к ценным бумагам, в том числе и иностранным, в последнее время заметно вырос. Что же сейчас происходит с фондовым рынком Белоруссии и насколько интересны покупателям могут быть акции её компаний?

Форму акционерного общества в настоящее время имеют такие крупные белорусские компании, как "Савушкин продукт", "Мозырьсоль", "Керамин", кондитерская фабрика "Коммунарка", "Приорбанк", "Брестский мясокомбинат", "Брестгазоаппарат" и ряд других. При этом в свободном обращении ценных бумаг этих компаний очень немного, поскольку около 70% всех выпущенных акций компаний принадлежат Госкомимуществу.

— Фондовый рынок Беларуси развит достаточно слабо, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. — Во многом причинами этого являются колоссальная доля госсобственности и специфика экономической модели страны в целом. Объём этого рынка можно сравнить с капитализацией небольшой компании, торгующей в США.

Купить акции белорусских компаний можно на Белорусской валютно-фондовой бирже. На Мосбирже эти бумаги не торгуются. По словам Александра Бахтина, ликвидность акций белорусских компаний очень низкая, то есть продать их в определённый момент может быть затруднительно.

Как отмечает старший аналитик "Альпари Евразия" в Минске Вадим Иосуб, на белорусский фондовый рынок президентские выборы серьёзного значения не окажут. По его словам, в стране рынок акций очень низколиквидный. За день могут пройти две-три сделки, по многим акциям нет рыночной цены. Соответственно, сделки по ним проходят с большим перерывом раз в несколько недель, а то и месяцев. По словам Вадима Иосуба, многие акционерные общества на 100 процентов принадлежат государству. На рынке же обращаются в свободном доступе лишь мелкие объёмы бумаг.

— Альтернативой акциям могут быть белорусские облигации, которые доступны для покупки на Московской бирже, — рассказал Александр Бахтин. — Так, доходность по государственным облигациям Республики Беларусь составляет около 8%.

Это достаточно хорошая доходность. В любом случае она практически вдвое превышает процент от банковского депозита. Впрочем, экономисты сходятся во мнении, что в перспективе белорусский фондовый рынок имеет потенциал для развития. Если политическая ситуация будет стабильной, то акции компаний в перспективе могут расти. Правда, речь идёт о долгосрочных прогнозах.

— Рано или поздно, конечно, Белоруссию ждёт массовая приватизация, — считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. — И было бы хорошо, если IPO её компаний пройдут на Московской бирже. В этом случае акции белорусских предприятий появились бы на российском фондовом рынке. Прежде всего инвесторам из России, конечно, интересны акции белорусских компаний из индустрии информационных технологий.