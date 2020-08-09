Валютный блиц. Откуда пора забирать сбережения и куда движется курс рубля

Летом россияне стали вдвое чаще менять валюту. Особенно вырос интерес к долларам. При этом август традиционно считается непростым месяцем для рубля. Каким будет курс доллара в ближайшие недели, откуда сейчас стоит забирать сбережения и где выгоднее обменять валюту?

Август для рубля — месяц распродаж

За первые два месяца лета и количество, и объём валютных операций в российских банках вырос вдвое. Если сравнивать с показателями апреля и мая. При этом самым большим спросом пользовались доллары. На их обмен пришлось 66% всех операций. Таковы результаты исследования банка "Русский стандарт".

Вероятно, что результаты по августу тоже будут впечатляющими. Этот месяц традиционно считается непростым для рубля. И, судя по всему, 2020 год не станет исключением. Курс российской валюты продолжает падать, а стоимость доллара приближается к отметке в 74 рубля.

— Слабость российской валюты обусловлена сезонным фактором. Стоит отметить, что август является для рубля месяцем распродаж. Кроме того, в этом году валюту активно покупали люди в преддверии открытия границ. Всё это тоже оказывало давление на рубль, — рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Прогноз курса доллара

— Прогнозы по части курса валют на ближайшие месяцы от различных специалистов кардинально расходятся, — уточняет эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Алексей Кричевский. — При этом нужно понимать, что банковские эксперты заинтересованы в привлечении средств, поэтому склонны занижать влияние внешних факторов на рубль. Таких, как внешняя политика, цены на нефть, пандемия. Представляется, что ниже 70 рублей за доллар курс уже не опустится.

Самый пессимистичный сценарий, по прогнозам Алексея Кричевского, может предполагать и 90 рублей за доллар. По его мнению, до таких отметок рубль может дойти при дальнейшем распространении коронавируса, неэффективности вакцины, спаде спроса на энергоресурсы и внешних шоках. Не говоря уже о полном провале аукционов ОФЗ.

— Вполне возможно возобновление в ближайшие недели укрепления доллара к рублю в области 75–76 рублей и выше как продолжение общего тренда последних месяцев, — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — Для этого есть целый ряд причин. Так, рост нефтяных цен способен приостановиться ниже достигнутых рубежей 46 долларов за баррель Brent. В частности, из-за того что с августа увеличивается добыча на 2 млн баррелей в сутки по соглашению ОПЕК+, а восстановление спроса идёт не так быстро, как повышались цены нефти с апрельских минимумов 16 долларов за баррель. Увеличивается спрос на валюту и в России. Её покупают для конвертации иностранные акционеры российских компаний, получающие в последние дни дивиденды в рублях. Повышаются и закупки импортных товаров, открываются внешние границы для туристов.

Откуда стоит забирать сбережения

Иван Капустянский не советует сейчас спекулировать на валютном рынке игрокам без опыта. По его словам, падение рубля может быть явлением временным. Есть основания полагать, что ближе к осени курс российской валюты снова укрепится. По словам аналитика, среди факторов, которые поддерживают рубль, стоит назвать оптимизм в отношении сырьевых и рисковых активов со стороны инвесторов. Он формируется на фоне замедления роста заболевших коронавирусом в США. Таким образом, сейчас вполне может быть момент, когда доллар оказывается на максимуме. Если купить его в августе с перспективой продажи осенью, то есть риск не приумножить, а потерять серьёзную часть сбережений.

По мнению многих аналитиков, для тех, кому потребуются рубли в ближайшие месяцы, сейчас хороший период для обмена валюты. Другое дело, если речь идёт о долгих инвестициях.

— Рубль остаётся крайне волатильным, ежедневно то укрепляясь, то теряя 0,5–1,5%, — считает Алексей Кричевский. — Поэтому, несмотря на упущенные моменты в начале года и в середине июня, интереснее всё-таки выглядит покупка иностранной валюты, а не хранение сбережений в рублях при низких депозитных ставках и высокой инфляции. Правда, переводить все деньги в валюту тоже не стоит. Оптимальное соотношение корзины 40–30–30 с более высокой долей рублей.

Откуда точно стоит сейчас забирать сбережения, по мнению финансистов, так это из-под подушки. Хранить деньги дома становится совершенно невыгодно. Их просто съедает инфляция. К тому же сейчас особенно аккуратно стоит относиться к высокорискованным активам. Ситуация на мировых рынках быстро меняется, и в погоне за высокой прибылью можно легко потерять последние деньги. С особой осторожностью стоит относиться к криптовалютам, курс которых этим летом начал расти. На этом рынке очень много спекуляций, которые и определяют стоимость цифровых активов. Объективно предсказать движение курса криптовалют практически невозможно.

Как можно сэкономить на обмене валюты

По словам Алексея Кричевского, оптимальный вариант для обмена валюты — проведение таких операций через брокерский счёт, а не через кассы банков. Дело в том, что при открытии счёта на бирже есть возможность покупать не только ценные бумаги, но и валюту. К тому же курс покупки или продажи там — это не зафиксированный банками на полдня или на день, а тот, который действительно актуален на момент проведения операции. К примеру, если в банке доллары можно продать по 73 рубля, а купить по 75, то валютный рынок предлагает ту же возможность за 73,5 рубля. То есть клиент и продаст дороже, и купит дешевле.