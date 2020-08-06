Тайные услуги и хитрые бонусы. Куда исчезают деньги с зарплатных карт

В последнее время появилось много жалоб на недобросовестных сотрудников банков. В частности, зарплатные клиенты обнаружили, что у них начали пропадать деньги с карт. Более того, менеджеры под видом спецпредложений стали подключать весьма специфичные услуги.

— Карту для получения зарплаты оформила в банке в июне прошлого года. Подключила мобильный банк на свой телефон, чтобы всегда быть в курсе списаний и баланса. В июле этого года карта была пуста, и я попросила маму кинуть мне 1000 рублей. Однако дошло до меня только 820 рублей, 180 куда-то делись, — так начинается одна из многочисленных жалоб на портале banki.ru.

Узнав о списании, пострадавшая клиентка сразу же позвонила в контакт-центр банка. Там ей ответили, что это сняли комиссию за подключение к мобильному банку трёх номеров телефона. Один из которых был её, а два других ей не принадлежали. Оказалось, что они были самовольно подключены год назад. И всё это время с карты женщины снимали комиссию за незнакомые ей номера. При этом никаких СМС-оповещений не приходило. После разбирательств в банке клиентке вернули списанную комиссию за чужие номера. Но открытым остаётся вопрос, сколько таких списаний продолжает оставаться незамеченными.

— Решил проверить свою кредитную историю в бюро кредитных историй, — пишет клиент уже другого банка. — Получил отчёт, а там написано, что я не исполнил свои обязательства по кредитному договору. Начинаю разбираться, что за кредитный договор такой. Оказывается, это моя зарплатная карта (закрытая ещё в 2018 году, лично ходил в офис банка и писал заявление на закрытие счёта/карты). Но зарплатная карта не простая, а с возможностью овердрафта, именно поэтому она и считается кредитным продуктом, класс, да? И из-за этой карты у меня понижен кредитный рейтинг.

Кстати, аналогичных жалоб немало. Зарплатные проекты предусматривают для сотрудников определённые бонусы. В том числе и овердрафт. Многие забывают, что пока карта числится в зарплатном проекте, то за её обслуживание платить не надо. Но как только работник увольняется, то эту обязанность банк может переложить на него. Если по карте есть овердрафт, то может образоваться долг. Чтобы избежать проблем, всегда нужно убедиться, что ваше заявление на закрытие карты не потерялось и банк действительно её аннулировал.

У меня работодатель завёл в банке зарплатную карту и ещё вместе с ней подключил мультикарту. Хоть услуга и навязанная, но работодатель платил. В мае 2020-го я уволился и карту заблокировал онлайн на сайте, как рекомендовали сотрудники онлайн-чата (пришлось так сделать в связи с эпидемией и удалённостью ближайшего банка — 70 км). Как только появилась возможность, я приехал в банк, но у меня оказалась задолженность. Как сообщила сотрудница, блокировка карт не приостанавливает обслуживания счёта. Но по счетам не было движения денег, и карта была заблокирована. Всё равно пришлось вносить деньги в банк, и попросили наличными Один из пострадавших клиентов

Формально банк и здесь оказался прав. Выяснилось, что клиент закрыл только одну карту, которая была привязана к счёту. Сам же счёт он не закрывал. Отсюда и задолженность.

В последнее время появились жалобы на то, что банки предлагают зарплатным клиентам кредиты на одних условиях, а когда человек приходит в офис и собирается взять деньги, то процент оказывается другим. То же самое касается и различных бонусов и спецпредложений.

— Зарплатные клиенты часто теряют деньги из-за собственной невнимательности. Чтобы не возникало таких ситуаций, нужно всегда обращать внимание на те документы, которые вы подписываете, и следить за подключёнными услугами. Очень важно не принимать скоропалительных решений. Банк не сможет подключить дополнительную услугу к своей карте, если клиент не давал на это согласия. Обычно зарплатный проект — это такое рамочное соглашение, на которое при желании можно "навесить" то, что требуется сверху. Не стоит автоматически соглашаться на все предложения, даже если сейчас они для вас бесплатны. Никто не может заставить делать клиента то, что он делать не хочет и не обязан Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова

Впрочем, стоит отметить, что в целом при грамотном подходе зарплатная карта действительно может дать хорошие преимущества перед другими клиентами банка. Финансовая организация может предложить зарплатным клиентам ипотечные и автомобильные кредиты с более низкими ставками, кредитные карты с увеличенным лимитом, повышенный кешбэк на определённые покупки и целый ряд других бонусов. Обычно банки даже для выдачи займа спрашивают у зарплатных клиентов меньше документов, так как располагают объёмной информацией о финансовом состоянии каждого сотрудника компании, которая у них обслуживается.

— Если условия в банке, где обслуживается организация, менее выгодные, чем в других банках, можно с полным правом отказаться от получения зарплаты на карту, — рассказывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. — Для этого достаточно написать заявления в бухгалтерию своей компании и попросить перечислять зарплату на карту другого банка. Также стоит проверить, есть ли подключённые платные услуги, и отказаться от них.