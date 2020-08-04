Капкан для пенсии. На чём сотрудники банков обманывают пожилых клиентов

Этим летом многие пенсионеры попали в неприятную ситуацию. Одни с удивлением узнали, что с их карт списываются деньги за непонятные услуги. Другие пришли закрывать вклад, но оказалось, что вклада нет, зато есть страховка. Как сейчас обманывают пенсионеров недобросовестные сотрудники банков и что делать пострадавшим?
Самые популярные схемы обмана пенсионеров в банках
— Маме-пенсионерке понадобились деньги. Она пришла в банк, получила кредитную карту на 400 тыс. рублей. А ей ещё 87 тыс. страховки навязали плюсом к этой сумме, — жалуется клиентка на портале banki.ru.
После того как начали постепенно снимать карантинные ограничения из-за коронавируса, пожилые люди стали чаще ходить в банки. Многие из них в результате оставили там куда больше денег, чем планировали. Дело в том, что из-за пандемии менеджеры недополучили свои бонусы. Не секрет, что их заработок напрямую зависит от того, сколько дополнительных продуктов удастся навязать клиентам. К сожалению, многие недобросовестные работники решили сделать свой "финансовый план" за счёт пенсионеров.
— Пожилые люди — эта категория граждан, которые чаще всего попадаются на уловки ушлых менеджеров, — рассказывает старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — Пенсионеры, как правило, верят всему на слово, не читая договоры и тем более сноски в них. В результате они легко могут потерять часть своей и без того небольшой пенсии, оплачивая ненужные услуги. Увы, но банковские менеджеры часто вовсе не помощники. Это продавцы, у которых стоят совершенно чёткие планы продаж, которые надо выполнять. Иначе велик риск лишиться доплат и премий, которые составляют ощутимую часть зарплаты.
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На сегодняшний день можно выделить несколько схем обмана пенсионеров в банках. Первая — повышение процентной ставки по кредитам или её уменьшение по вкладам в одностороннем порядке. К сожалению, такое происходит часто из-за невнимательности клиента. Обычно все скачки процентной ставки прописаны в договоре. Например, вы открываете вклад под 6% на год, а в договоре прописано, что с третьего месяца ставка падает до 2%. В результате на выходе вы получите совсем не ту сумму, на которую рассчитывали.
Вторая схема — продажа под видом вкладов различных страховых продуктов. Например, инвестиционного страхования жизни. Сами по себе продукты, может быть, и неплохи, но практически все они построены по одному принципу — в течение длительного периода вы не можете забрать свои деньги без потерь. В результате очень многие пожилые люди столкнулись с такой проблемой — они думали, что у них есть вклад, и пришли в банк его забрать. Тут-то и выясняется, что вклада никакого у них и нет. Просто потому, что однажды менеджер под видом вклада оформил им страховку.
Третья схема — это подключение автоплатежей. Вроде бы всё удобно. Но если пожилой человек не понимает сути этой услуги, то его счёт может опустеть в самый неподходящий момент. При этом не раз бывали такие ситуации, что сумма в квитанциях повышается, пожилой человек рассчитывает на автоплатёж, но он не проходит из-за нехватки денег на счету, а пенсионер этого вовремя не замечает. В конечном итоге оказывается, что копится долг. Если пенсионер не привык отслеживать СМС и не силён в современных технологиях, то ему проще оплачивать услуги по квитанции.
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Четвёртая схема — это доплата за премиальные банковские продукты. Например, за повышенный статус банковской карты. В годовом выражении эти суммы не так велики, но необходимость в подобных услугах возникает крайне редко. Для большинства пенсионеров это просто потерянные деньги.
Пятая схема — это страхование денег. Часто банки предлагают страховки на случай несанкционированного списания средств с карты. Конечно, это может показаться заманчивым предложением. Многие с радостью их приобретают по максимальным тарифам. Только вот на практике это может быть пустая переплата. Ещё раз напомним, что проблема не в самих продуктах. Если человек их приобретает осознанно, то это одно дело. Другое — когда менеджеры навязывают пожилым людям услугу, смысла которой те даже не понимают. Причём нередко сотрудники банков просто вводят пенсионеров в заблуждение.
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Что делать, если вас обманули
Стоит отметить, что с 1 января 2018 года у покупателей страховки появилась возможность отказаться от ненужной услуги в течение 14 дней. Для этого нужно воспользоваться так называемым периодом охлаждения. На сайте Центробанка подробно описаны все ситуации, в которых вы можете расторгнуть договор страхования. Так что если вы вернулись из банка домой с каким-то страховым продуктом, то есть шанс всё обдумать и отказаться от него в течение двух недель.
— Единственная возможность не попадаться на уловки менеджеров — отказываться от всех дополнительных предложений и совершать только те операции, за которыми вы пришли в банк. Если вам активно навязывают какие-то услуги, вы можете поблагодарить и попросить документы для того, чтобы изучить их дома, — говорит Петр Гусятников.
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Дома в спокойной обстановке нужно прочитать все пункты договора, посоветоваться с родственниками и, если услуга действительно выгодна и нужна вам, прийти в банк и заключить договор. Стоит насторожиться, если менеджер не даёт вам времени подумать и торопит быстрее подписать какой-то договор. С высокой долей вероятности можно сказать, что дело идёт к обману. Если вы подумаете, то, возможно, поймёте, что продукт, который предлагают, не так уж и нужен, поэтому главная задача менеджера — не дать времени на обдумывание.
— К сожалению, с точки зрения закона в подавляющем большинстве случаев после получения услуги уже ничего сделать нельзя. Менеджеры банков действуют в чётком соответствии с законодательством, в договорах не к чему придраться. Вы подписываете их добровольно, а то, что менеджер о чём-то не сказал при оформлении, не является нарушением закона. Поэтому всегда берите время на обдумывание. Если же вы считаете, что ваши права нарушены и сумма достаточно значительна (более 50 тыс. рублей), то можно обратиться в суд, — заключает Петр Гусятников.