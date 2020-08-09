Лайфхак для сбережений. Как эффективно копить деньги при маленькой зарплате

В знаменитой комедии Гайдая "Бриллиантовая рука" угроза Шефа "Чтобы ты жил на одну зарплату" звучала страшнее всех остальных. Несмотря на то что прошло много лет, фраза не теряет своей грозной актуальности и россияне по-прежнему стараются найти дополнительные способы заработка. Если такого не находится, то нужно работать с тем, что есть. Экономисты уверены: создать сбережения можно при любой зарплате. Даже очень маленькой.

Куда уходят деньги и как удержать их в кошельке

Прежде чем начать копить, нужно понять, на что уходят средства, уверен председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев. Для этого важно скрупулёзно вести отчёт каждой потраченной копейки. Это позволит узнать возможности для экономии и найти то, от чего можно будет безболезненно отказаться.

— Огромную пользу в проведении анализа собственных трат может оказать интернет-банк, если платежи осуществляются безналичным способом. Ещё один вариант — специальные приложения, которые могут либо быть с ним интегрированы, либо требовать самостоятельного внесения записей, — говорит эксперт.

После появления целостной картины по категориям и статьям расходов нужно определить обязательный минимум. Это услуги ЖКХ, интернет/мобильная связь, транспорт, продукты питания. Всегда нужно учитывать каждую копейку. После сложить расходы в каждой категории и суммировать общие затраты за прошедший месяц. Результат расчётов многих может удивить, потому что мало кто точно знает, на что уходят деньги за месяц.

На чём нужно экономить

Многие, отвечая на этот вопрос, представляют некую абстрактную картину. Хотя секрет прост. Снижать затраты необходимо на повседневных потребностях, которые включают в себя ежедневные покупки, оплату интернета и коммунальных платежей.

— Уже на этом этапе нужно вспомнить о более выгодных тарифах, неустановленном вовремя счётчике, энергосберегающих лампах, месячных проездных. Более глубокое погружение обязательно натолкнёт на мысли о других "резервах", — говорит Михаил Дорофеев.

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Эксперт добавляет, что также можно сэкономить и на еде, если закупаться в дискаунтерах на регулярной основе по заранее составленному списку, а не бегать в близлежащий магазин у дома "по настроению". Можно использовать специальные приложения, которые помогут узнать о проведении той или иной акции. Важно мониторить то, что находится в холодильнике. Зачастую многие выбрасывают до трети испорченных "забытых" продуктов.

Такой же алгоритм стоит использовать и с непродовольственными товарами. Порой можно подождать и не торопиться с покупкой, чтобы потом получить выгодную скидку, рекомендует специалист. Или опять же с помощью специальных сервисов дождаться выгодной сделки.

— Тут нужно отметить, что ретейлеры в период распродаж, таких как "чёрная пятница", "киберпонедельник", сбрасывают по 20–50% от стоимости на те вещи/гаджеты/аксессуары, которые не утратили своей актуальности. Также можно поступать и с такими дорогостоящими вещами, как автомобиль и квартира, — говорит Михаил Дорофеев.

Не только экономить, но и накопить

— Принцип накопления, что при маленькой, что при большой заработной плате, одинаковый. Необходимо постоянно откладывать определённую сумму. Например, 10% от любого дохода, что позволит копить достаточно безболезненно для бюджета, — говорит ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, это только часть секрета. Деньгам нужно расти. Поэтому накопления важно инвестировать, чтобы капитал приумножался за счёт сложного процента, иначе говоря, чтобы начислялись проценты на проценты.

Если постоянно откладывать средства и вкладывать их, то через какое-то время накопится значительная сумма.

Специалист отмечает, что самый удобный способ для накопления — это счёт-копилка. Он подключается к основному банковскому счёту и в автоматическом режиме пополняется при транзакциях по карте или при пополнении основного счёта. Процент, который будет списываться, можно установить самому.

— Для людей, у которых совсем небольшой заработок, рекомендую использовать отчисления с транзакций. Например, не 10%, а 3–4%. Это совсем небольшая сумма, которую каждый может себе позволить. Если с карты в месяц тратится 15 тысяч рублей, то ежемесячно в копилке будет появляться сумма 450–600 рублей. Через год будет уже 5400–7200 рублей, или более 30% от ежемесячного расхода. Если же эту сумму ещё и вкладывать, то к концу года будет уже около 5700–8000 рублей. Через два года сумма станет ещё более значительной и так далее, — рассказывает Иван Капустянский.

По его словам, небольшие накопления лучше всего хранить на вкладе, накопительном счёте или в ОФЗ. Это обусловлено тем, что они выполняют также функцию финансовой подушки безопасности.

Специалист напоминает, что прежде всего неприкосновенный запас требует надёжного хранения, а не высокого дохода. Как только сумма накоплений составит более трёх-шести месячных расходов, можно задумываться об инвестировании в более рискованные активы: акции, валютные инструменты.