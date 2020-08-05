Кредит без рабства. Как правильно брать взаймы, чтобы не стать вечным должником

После введения карантина вырос объём просроченных кредитов. Кроме того, за июнь количество предоставленных микрозаймов выросло на 7,3% по сравнению с апрелем 2020 года. Лайф разбирался, как правильно взять кредит, чтобы не угодить в долговую яму.

Во время карантина многие остались без средств к существованию. Банки кредиты безработным не выдают, и выход приходилось искать в МФО. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отметили рост выданных микрозаймов в июне 2020 года по сравнению с началом карантина. Объём новой просроченной задолженности после введения карантина критически вырос, говорится в исследовании БКИ "Эквифакс".

Как не стать должником?

На сегодняшний день стоит брать кредит на очень важные цели или же в случае крайней необходимости. На фоне неопределённой ситуации в экономике лишний раз формировать кредитную задолженность не рекомендуется. По словам инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, если человек имеет высокую уверенность в стабильности своих доходов, кредитование вполне можно рассматривать как инструмент реализации тех или иных замыслов: покупка машины, квартиры, ремонт и иные важные цели.

Чтобы не угодить в долговую яму, объём ежемесячного платежа по кредиту в идеале не должен превышать 25% дохода заёмщика. Если же большой необходимости в заёмных средствах нет, то в целом сейчас лучше придерживаться сберегательной модели поведения, говорит эксперт.

— В условиях нестабильности особенно важно составить персональный финансовый план, в котором обозначить свои цели. При его составлении вполне может выясниться, что тех или иных целей человек может достичь в удобоваримые сроки, не прибегая к кредиту, а с помощью инвестирования. Безусловно, здесь потребуется и финансовая дисциплина. Однако с точки зрения здравого смысла всегда лучше зарабатывать проценты самому, чем выплачивать их кредитору, — рассказывает Александр Бахтин.

Он также отметил, что всегда лучше относиться к своим финансам в комплексе. Так, скажем, заёмщик оформил кредит по приемлемой ставке (учитывая, что сейчас продолжается тренд на снижение ставок), далее нужно грамотно подойти к вопросу его погашения. Например, часть свободных средств можно инвестировать на определённый срок, чтобы как можно быстрее сформировать сумму для досрочного погашения займа. Такая модель при грамотном подходе может оказаться выгоднее, чем периодическое частичное досрочное погашение кредита. Выгоднее это в том случае, если доход от инвестиционных инструментов окажется выше, чем ставка по действующему кредиту, поясняет Александр Бахтин. Кроме того, всегда лучше иметь финансовую подушку безопасности, то есть не направлять на досрочное погашение все скопленные свободные средства до копейки.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков говорит, что сейчас можно выгодно взять ипотеку, но при условии, что ежемесячный платёж не будет превышать трети доходов семьи. При этом заёмщику стоит иметь средства, например, на депозите, равные тратам от трёх до шести месяцев, на случай потери работы или трудоспособности.

Стоит учитывать тот факт, что простому заёмщику бывает весьма трудно разобраться в тонкостях кредитного договора. Не говоря уже о том, что они могут быть перечислены лишь в некоем приложении или отдельном документе, на который есть лишь ссылка в договоре. Например, он может называться "Условия кредитования" и не всегда предоставляется операционистами банка заёмщикам.

По словам аналитика компании "Фридом финанс" Евгения Миронюка, самым простым способом не получить чрезмерно высокие пени и неустойки в случае задержки платежей по кредиту является обращение в банк с госучастием.

— Традиционно такие кредитные организации наиболее лояльны к заёмщикам, допускающим просрочку. Но и они в случае продолжительного периода неплатежей (обычно более 6–12 месяцев) могут переуступить долг в другую кредитную организацию или коллекторское агентство по договору цессии, — рассказывает Евгений Миронюк.

Аналитик подчеркнул, что полная стоимость кредита (ПСК) не включает платежи, связанные с несоблюдением заёмщиком условий кредитного договора. Обычно просрочка на неделю или чуть больший срок не является критичной и может даже не заноситься в некоторые бюро кредитных историй. Критичной является просрочка свыше одного месяца. По его словам, это станет препятствием или ограничением для получения нового кредита или рефинансирования существующего на выгодных для заёмщика условиях.

Кроме того, эксперт советует избегать кредитов, обременяющих имущество помимо того, которое является предметом кредитного договора. Например, при оформлении ипотеки только сам объект строительства или квартира, приобретаемая на вторичном рынке, должны становиться предметом залога.