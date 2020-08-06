Выплаты к 1 сентября. Сколько денег можно получить от государства, а сколько — от работодателя

Лайф выяснил, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми к 1 сентября. Кому положены льготы и кто сможет получить пособие на школьника.

В июне и в июле семьи с детьми получили по 10 тыс. рублей на ребёнка. Сейчас многие родители задаются вопросом, а не продлят ли эти выплаты на август. Пока такого решения принято не было. Тем не менее на региональном уровне власти уже принимают решения о дополнительных выплатах к 1 сентября.

Так, во вторник, 4 августа, стало известно, что школьники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из многодетных семей получат единовременную выплату к 1 сентября. Составит она чуть более 3,7 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Чтобы получить выплату, нужно подать соответствующее заявление до 1 сентября. Сделать это можно в МФЦ.

— В ряде регионов предоставляется выплата на покупку школьной формы. Такая мера поддержки есть, например, в Москве и Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что получить выплату могут не все семьи. Льготы предоставляются на региональном уровне, условия их получения могут различаться. Как правило, поддержку оказывают многодетным или малоимущим семьям, — рассказывает юрист Европейской юридической службы Сергей Болотин.

Что касается Москвы, то тут правила такие: многодетные семьи имеют право на компенсационные выплаты за школьную форму. Полагаются они на каждого ребёнка. Причём он может учиться не только в школе, но и в колледже, то есть получать среднее профессиональное образование. Право семьи на выплату определяется на 1 сентября. Получить компенсацию за покупку школьной формы можно один раз в течение учебного года.

— Помимо субсидий от государственных органов граждане могут попросить о материальной помощи своего работодателя, — рассказывает партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. — Претендовать на неё могут только те, кто официально трудоустроен. Этот вид помощи — право работодателя, а не его обязанность, потому вам могут её как согласовать, так и отказать — на усмотрение руководителя предприятия.

По словам Светланы Петриковой, чтобы попросить работодателя о помощи, надо написать заявление, в котором рассказать про обстоятельства, из-за которых вы нуждаетесь в поддержке. Если работодатель примет положительное решение, то он может поддержать сотрудника, выплатив премию, предоставив субсидию или помощь в натуральном выражении, например, приобретёт школьную форму.

— В разных организациях размер такой помощи варьируется и всегда остаётся на усмотрение работодателя, — рассказывает Светлана Петрикова. — В среднем на сборы ребёнка в 1-й класс предусмотрено не более 5 тыс. рублей. Если ваш ребёнок уже не первоклассник, можно просить помощь, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства. Как правило, её размер может быть больше. Всё зависит от конкретной ситуации. В целом, если положение совсем критическое, можно говорить о помощи от работодателя в пределах 50 тыс. рублей.