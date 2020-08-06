40 плюс. Как взрослым россиянам получить дополнительный выходной

В России вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работники, достигшие возраста 40 лет, один раз в год имеют право на освобождение от работы на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Как его получить?

Изменения внесены в статью 185.1 Трудового кодекса. Теперь для того, что пройти полную проверку организма, не надо тратить свой отпуск или отпрашиваться у начальства. Теперь каждый россиянин, достигший 40 лет, имеет право взять дополнительный законный выходной, который может полностью посвятить своему здоровью. Это может быть совершено в любой день: записывайтесь к врачу на диспансеризацию, и для того, чтобы получить выходной, достаточно написать заявление работодателю, и он не имеет права отказать.

Например, можно пройти исследование на ранние признаки рака или других опасных заболеваний. Так, только в 2016 году, по данным тогдашнего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, благодаря активному онкопоиску в рамках диспансеризации около 55% злокачественных новообразований удалось выявить на 1–2-й стадиях, что значительно выше, чем до начала всеобщих профилактических осмотров. А на начальных стадиях эти заболевания, как правило, успешно излечиваются. Всего с 2013 года профилактические медосмотры прошли 87 млн взрослых россиян.

Иногда работодатель может потребовать справку из поликлиники, чтобы подтвердить факт посещения врачей, но это только в том случае, если такие положения включены в правила внутреннего трудового распорядка. При этом теперь в законе отдельно отмечено, что нерабочий день, используемый работником на диспансеризацию, работодатель оплачивать обязан.

Для лиц в возрасте от 18 до 39 лет пока всё остается по-прежнему: они могут проходить профилактический медицинский осмотр, но только один раз в три года, а значит, и дополнительный оплачиваемый однодневный отпуск им будет предоставлен тоже раз в три года (ч. 1 ст. 185.1 ТК РФ). А для работающих пенсионеров и предпенсионеров (мужчины от 60 лет, женщины от 55 лет) предусмотрено выделение не одного, а двух дней на диспансеризацию, это положение установлено законом № 353-ФЗ.

Кому ещё выходной?