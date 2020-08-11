Ещё два кандидата в президенты не признали результаты выборов в Белоруссии

Бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что считают результаты выборов недействительными. Об этом сообщает РИА "Новости". Оба готовят официальную жалобу в ЦИК.

— Мой штаб подавал уже жалобы в ЦИК и генпрокуратуру по факту фальсификаций... На основе собранных данных готовится такая жалоба, планируем её подавать, сейчас над ней работают юристы, — сказал агентству Дмитриев.

Ранее признавать итоги выборов отказалась и главная соперница Лукашенко, Светлана Тихановская. В её штабе считают, что их поддержало 70–80% избирателей, там призвали к мирной передаче власти.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская с 10,09%, третью строчку заняла Анна Канопацкая с 1,68%. Дмитриев и Черечень набрали 1,21% и 1,15% голосов соответственно.