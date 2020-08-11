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Ещё два кандидата в президенты не признали результаты выборов в Белоруссии

Жалобы в ЦИК Белоруссии подали уже трое бывших претендентов.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили, что считают результаты выборов недействительными. Об этом сообщает РИА "Новости". Оба готовят официальную жалобу в ЦИК.

Мой штаб подавал уже жалобы в ЦИК и генпрокуратуру по факту фальсификаций... На основе собранных данных готовится такая жалоба, планируем её подавать, сейчас над ней работают юристы, — сказал агентству Дмитриев.

Ранее признавать итоги выборов отказалась и главная соперница Лукашенко, Светлана Тихановская. В её штабе считают, что их поддержало 70–80% избирателей, там призвали к мирной передаче власти.

Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов

Светлана Тихановская требует пересчёта голосов и проведения повторного голосования на некоторых участках.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, на втором месте оказалась Светлана Тихановская с 10,09%, третью строчку заняла Анна Канопацкая с 1,68%. Дмитриев и Черечень набрали 1,21% и 1,15% голосов соответственно.

Ранее Лайф сообщал, что Светлана Тихановская покинула страну. Сейчас она находится в Литве.

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