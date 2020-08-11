Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд проходят акции протеста против результатов президентских выборов. Журналист не выходит на связь уже на протяжении более 15 часов. Последний контакт с ним был в 17:40 10 августа, сообщает РИА "Новости".

Коллеги пропавшего журналиста связались с больницей скорой медицинской помощи, куда привозят пострадавших в ходе массовых акций в белорусской столице. Питалева среди пострадавших нет.

Представительство МИА "Россия сегодня" в Минске передало в российское посольство информацию о пропавшем журналисте.