Соседка — о расчленившем знакомую пенсионере из Ленобласти: Напился до чёртиков

Соседи рассказывают о расчленившем знакомую пенсионере из Мурино. Видео © LIFE

Жителей города Мурино в Ленобласти потрясла новость о местном пенсионере, который убил 37-летнюю знакомую и выбросил её расчленённые останки на обочину. Соседи рассказали Лайфу, что за десятки лет знакомства не замечали за мужчиной никакой жестокости.

"Он в октябре овдовел, похоронил жену. Ну и стал после этого побольше пить. Но его не было больше месяца, он был на работе — он ездит по городам, продукты [развозит]. Он только недавно появился. Я думаю, что он напился до чёртиков. Потому что ничего такого никогда не замечено за ним", — говорит Елена.

По её словам, мужчина прожил с умершей супругой больше 40 лет. До её смерти он всё время работал, а после ухода супруги начал позволять себе лишнего. Елена полагает, что он убил знакомую по неосторожности, а затем просто испугался.

А ранее Лайф рассказывал, что в Твери задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над 13-летней школьницей.

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