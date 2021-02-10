Курьеры в регионах получили возможность зарабатывать больше 100 тысяч в месяц

В некоторых регионах России зарплаты курьеров выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и составляют около 110 тысяч рублей. Такие результаты исследования опубликовал сервис по поиску работы Superjob.

Согласно представленным там данным, верхняя планка заработной платы у курьеров больше в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — 110 000 рублей. Это вакансии для курьеров с собственным автотранспортом.

Для сравнения, в Москве курьерам-автомобилистам платят от 80 000 до 100 000 рублей. В Санкт-Петербурге таким работникам предлагают до 75 000. Там больше зарабатывают сотрудники, передвигающиеся пешком, — до 95 000 рублей.

Ранее стало известно, что 48% россиян поддерживает переход на четырёхдневную рабочую неделю, а 4% предприятий уже внедрили такой формат.

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