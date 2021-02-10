Суд заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова
Сейчас он находится за границей.
Фото © ТАСС / Евгений Разумный
Басманный суд заочно арестовал руководителя региональных "штабов Навального" Леонида Волкова по делу о призывах к участию в несогласованных акциях.
В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просил для него ареста на два месяца с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции, суд ходатайство удовлетворил.
Напомним, ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. Сегодня, 10 февраля, следствие потребовало для него заочного ареста.
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