Суд заочно арестовал соратника Навального Леонида Волкова

Басманный суд заочно арестовал руководителя региональных "штабов Навального" Леонида Волкова по делу о призывах к участию в несогласованных акциях.

В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просил для него ареста на два месяца с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции, суд ходатайство удовлетворил.