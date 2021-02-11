Психолог объяснила значение рисунков школьниц, отравившихся таблетками на вписке в Москве

Все три девочки, которые отравились таблетками во время вписки в Москве и попали в реанимацию, увлекались рисованием. Часто изображения были в стиле аниме, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. Мы показали продукты творчества девочек клиническому психологу, гипнотерапевту Ирине Коржаевой. По её мнению, никаких тревожных признаков в рисунках нет, но все они говорят о зависимости подростков от соцсетей.

"Нарисованы очень геометрично брови, очень модно нарисованы глаза. Это говорит о том, что человек постоянно зависает в соцсетях. При этом есть в этих рисунках натужность. Некая экспрессивность, и её в рисунках много. Это означает: вот смотрите все, мне плохо. Им, может, и не на самом деле так плохо, но они этим (рисунками) пытаются показать, что им ещё хуже. В то же время лица расположены в центре, это значит — хорошая, здоровая самооценка", — рассказала Лайфу психолог.













Ирина Коржаева подчеркнула, что юношеский максимализм свойственен девочкам данного возраста и их поступок мог быть всего лишь попыткой привлечь внимание. А в таком случае родителям следует не бросать подростков один на один с собой, поддерживать и быть рядом.

Однако увидеться с дочерьми родители смогут лишь после их выписки из больницы. Из-за коронавирусных ограничений посещения пациентов ограничены. Кроме того, девочкам пока запрещено пользоваться телефонами.

Одна из матерей рассказала правоохранителям, что дочь обманула семью: в день происшествия она сообщила, что пойдёт гулять, но в итоге пошла к подруге, где и проходила вписка. Это выяснилось позднее, когда школьница, как и её подруги, уже не выходила на связь. Родители девочек созвонились между собой и отправились разбираться, почему их дети не отвечают. Прибывшая первой мать одной из школьниц застала дочь в неадекватном состоянии. Та сказала, что на вписке помимо подруг были и мальчики — один из девятого класса, другой — из седьмого.

Ранее соседи рассказали Лайфу о школьнице, в квартире которой проводилась вписка. К её поведению есть много вопросов.

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